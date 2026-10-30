La Selección Peruana Sub-15 cerró su participación en el Mundial y Festival Sub-15 de la FIFA Azerbaiyán 2026 con una campaña positiva. El equipo dirigido por Diego Ortiz terminó en el puesto 18 después de disputar diez partidos, en los que nunca perdió durante el tiempo reglamentario.

El último encuentro de la Bicolor fue ante Albania y terminó 2-2. Perú se adelantó apenas a los dos minutos, pero el conjunto europeo reaccionó rápidamente y consiguió darle vuelta al marcador antes del descanso. Cuando todo apuntaba a una derrota, la selección nacional encontró el empate en la última jugada.

La igualdad llevó la definición a los penales para determinar la ubicación final. Albania tuvo mayor precisión desde los doce pasos y ganó 6-5, resultado que le permitió quedarse con el puesto 17, mientras que Perú terminó en la decimoctava posición.

A lo largo del torneo, la Sub-15 consiguió seis triunfos y cuatro empates. Entre sus mejores actuaciones estuvo la goleada por 12-0 sobre Papúa Nueva Guinea, además de las victorias frente a Botsuana, Malí, Mongolia, Angola y República de Irlanda. También superó a Rusia en una definición por penales.

El resultado permitió que Perú terminara entre las 20 mejores selecciones de un campeonato que reunió a 189 participantes. Ecuador acabó en el puesto 16, Albania fue 17 y Venezuela ocupó el 15, mientras que la Bicolor cerró en el lugar 18 en la primera edición de este Mundial y Festival FIFA Sub-15.

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