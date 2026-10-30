¡Tremenda campaña! Perú finaliza en el puesto 18 del Mundial Sub-15 sin derrotas en el tiempo regular. (Foto: Bicolor)
¡Tremenda campaña! Perú finaliza en el puesto 18 del Mundial Sub-15 sin derrotas en el tiempo regular. (Foto: Bicolor)
Por Redacción EC

La Selección Peruana Sub-15 cerró su participación en el Mundial y Festival Sub-15 de la FIFA Azerbaiyán 2026 con una campaña positiva. El equipo dirigido por Diego Ortiz terminó en el puesto 18 después de disputar diez partidos, en los que nunca perdió durante el tiempo reglamentario.

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