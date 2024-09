¿Qué es el Proyecto Bicolor? En principio, es una gran apuesta de la FPF para captar el talento a gran escala, a través de la descentralización de las visorias a nivel nacional y cuyo objetivo es ampliar el universo de convocables a las selecciones Sub 15, Sub 17 y Sub 20. El reto lo encabeza, por segundo año consecutivo y -en principio- hasta el 2026, Chemo del Solar, quien junto a un equipo de 11 profesionales (UTM), se ha desplazado por las 25 regiones del país para buscar chicos de las categorías 2008 a 2011.

Total de menores evaluados

Año Menores 2023 1.124 2024 779 Total 1.903

¿Cómo funciona? La UTM, en coordinación con los equipos de trabajos locales, asiste a visorias desplegadas en las 25 regiones del Perú, etapa que se realiza entre mayo y julio. Luego, tras una evaluación minuciosa, se conforman selecciones regionales que compiten a nivel macrorregional en agosto.

Después, la UTM conforma selecciones por macrorregión, que compiten en los primeros días de setiembre. De esta última etapa se realiza una nueva selección de entre 40 a 50 menores, que son llevados a un campamento en el Centro de Alto Rendimiento (CAR) de Chincha, para ser evaluados y entrenados, además de realizarles todo tipo de exámenes y pruebas de medición física.

Durante la pasantía en el CAR de Chincha, la FPF invita a clubes con divisiones menores, los cuales realizan visorias y captan a menores para sus filas, asegurándoles vivienda, alimentación y una mejor formación deportiva con miras a su desarrollo profesional.

‘Chemo’ del Solar recorrió las 25 regiones en busca de talentos de las categorías 2008, 2009, 2010 y 2011 (Foto: FPF) / marcel.sandoval

Primeros resultados

El resultado viene siendo alentador. Entre 2023 y 2024 se evaluó a 1.903 menores. Con una primera etapa de 1.124 menores el año pasado y 779 chicos este año. “La inversión tiene que ser estratégica y el trabajo de traer a los talentos más jóvenes a Lima es para contribuir con su desarrollo; en la capital podrán competir en clubes y la FPF les podrá hacer seguimiento nutricional, médico, psicológico y educativo. No queremos que se pierdan con el tiempo”, sostiene Agustín Lozano, presidente de la FPF y autor intelectual de este proyecto.

Más allá de la crítica situación del equipo mayor, colero de la Eliminatoria, este es el proyecto bandera. Del Solar explicó así su búsqueda, en su ultima conferencia: “Yo voy a ver a chiquillos de 12, 13 o 14 años. Yo ya no veo a chicos de 17 o 16 años, esos chicos durante cuatro años no han entrenado bien, no se han desarrollado bien. Entonces, si los llevo a competir contra los argentinos, uruguayos, colombianos o paraguayos, no tenemos nada que hacer”.

Registro de visorias en 2023 y 2024

Región 2023 2024 Total Amazonas 36 32 68 Ancash 72 30 102 Ayacucho 68 30 98 Cajamarca 44 32 76 Apurímac 74 30 104 Huancavelica 36 33 69 Junín 35 30 66 La Libertad 59 30 89 Lambayeque 58 38 96 Piura 65 30 95 Tumbes 62 30 92 Lima - provincias 55 30 85 Callao 33 30 63 Loreto 35 30 65 San Martín 66 30 96 Madre de Dios 24 30 54 Pasco 37 30 67 Puno 39 30 69 Huánuco 37 30 67 Tacna 26 30 56 Moquegua 26 30 56 Arequipa 26 45 71 Ucayali 34 30 64 Cusco 41 31 72 Ica 36 30 66

En 2023 fueron 24 los menores captados por clubes, donde siete llegaron a Alianza Lima, cuatro ficharon por Sporting Cristal y dos por Universitario. Mientras que este año,13 chicos fueron seleccionados, teniendo a Alianza Lima nuevamente como el club con mayor captación: un total de 5 menores.

Diez clubes han participado de las visorias en Chincha: Alianza Lima, Universitario, S. Cristal, Melgar, Sport Boys, Cantolao, César Vallejo, Coopsol, San Martín y Juan Pablo II. El club que más menores ha captado en las visorias durante estos dos años es Alianza Lima con un total de 12 chicos. De ellos, cinco fueron captados en 2023 y los otros siete en este reciente 2024.

Del Solar, junto a su equipo de la UTM, ha realizado por segundo año consecutivo una visoria descentralizada en las 25 regiones del país. (Foto: @SeleccionPeru)

Universitario de Deportes reclutó a cuatro menores, tres de ellos en 2023. El otro club que más reclutó es Sporting Cristal con un total de seis menores, cuatro de ellos durante la visoria del año pasado. Dentro del proyecto se tiene contemplado para el 2025 la creación de una casa hogar, que sea exclusiva para el trabajo con menores captados en provincias. Lo que se busca es que los menores seleccionados para el campamento en Chincha que no son captados por los clubes, tengan la oportunidad de mantenerse en Lima para posteriores visorias y que su entrenamiento sea supervisado directamente por la UTM de Lima. “Estamos pensando en contar en la nueva Videna con una casa hogar para más de estos niños que llegarán a Lima con el sueño de ser futbolistas y vestir algún día la camiseta de la Bicolor”, agrega Lozano.

Menores reclutados por los clubes

Clubes 2023 2024 Total Alianza Lima 7 5 12 Sporting Cristal 4 2 6 Universitario 3 1 4 San Martín 3 0 3 Coopsol 2 0 2 Melgar 3 0 3 Sport Boys 0 2 2 Juan Pablo II 0 2 2 Cantolao 1 1 2 César Vallejo 1 0 1 Total 24 13 37

La búsqueda en el exterior

Este esfuerzo para agilizar el proceso de captación a los clubes tiene incidencia directa en la conformación de las selecciones menores. Por ejemplo, de los 24 seleccionados en 2023, cuatro de la categoría 2008 participarán en el Sudamericano Sub 15 que se disputará en octubre próximo en Bolivia. Seis de la categoría 2009 ya integran la Sub 16.

A través del scout español Pedro Jiménez Caballero, la FPF también trabaja desde este año en la visoria en Europa, con foco en Italia y España, países donde la colonia peruana es mayor. Producto de este esfuerzo, se han detectado 200 menores, de los cuáles se contactaron a 80 y 11 han sido seleccionados.

El ambicioso proyecto está planeado, inicialmente, hasta 2026, y se espera que los primeros frutos sean visibles a partir del 2025. El compromiso de los clubes profesionales resulta vital.

Menores captados del exterior

Nombre Club Categoría Posición 1. Anthony Bencomo 2010 Hertha 03, Alemania Extremo 2. Aitor Aranguren 2005 Deportivo Alavés, España Extremo 3. Joaquín Carrera 2009 Rayo Vallecano, España Arquero 4. Aarón Oyague 2011 UE Cornellá, España Arquero 5. Enrique Peña 2005 Real Valladolid CF, España Extremo 6. Luigi Farioli 2009 Modena FC, Italia Volante ofensivo 7. Paolo Doneda 2007 AC Milan, Italia Arquero 8. Mateo Stickler 2005 Empoli, Italia Lateral 9. Alexander Vásquez 2009 Baerum SK, Noruega Volante 10. Kaj Van Houwelingen 2005 ADO Den Haag, Países Bajos Volante 11. Paul Beauseigneur 2008 AS Mónaco, Francia Lateral