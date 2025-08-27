Cinco puntos de doce posibles es el saldo, hasta el momento, que ha logrado Óscar Ibáñez, los mismos que consiguió Jorge Fossati en seis partidos, por ejemplo. Pero más allá de números, la estadía de Ibáñez en la Videna se destaca por lo hecho en el vestuario de una selección peruana que estuvo por mucho tiempo desahuciada.

Justamente de eso opinaron dos referentes de la Bicolor: Yoshimar Yotún y Edison Flores. Yotún volvió a una convocatoria después de más de un año, la última vez que jugó fue ante Venezuela en noviembre de 2023. Por su parte, el ‘Orejas’ se mantiene en consideración de Ibáñez.

“Si me preguntas si quiero que Ibáñez se quede, te diría que sí porque cree en el jugador peruano. El equipo mejoró mucho con él”, señaló ‘Yoshi’ en conferencia de prensa. Además destacó la convocatoria del seleccionador porque entiende que reúne varias caras jóvenes que serán el futuro de Perú. "Es importante que aparezcan nuevas caras, mientras aparezcan nuevas caras, quizás para los más grandes va a ser más fácil dejar la selección".

Por su parte, Edison Flores valoró la llegada de Ibáñez a la selección como positiva. “Volvimos a tener las mismas formas que tuvimos con (Ricardo) Gareca y nos ayudó. Ibáñez es más cercano al jugador, más abierto, nos habla de forma directa y cercana”.

¿Cuándo jugará la Selección Peruana?

La Selección Peruana volverá a tener actividad durante las primeras semanas de septiembre, cuando afronte la última fecha doble de las Eliminatorias 2026. Estos partidos serán frente a Uruguay en Montevideo y Paraguay en Lima, pactados para el 4 y 9 de septiembre, respectivamente.

*************

¡Tu pasión merece ser premiada! Accede a contenido exclusivo, sorteos, premios y más con la Suscripción del Hincha. Da click aquí para ingresar.