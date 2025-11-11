La selección peruana realizó este martes 11 de noviembre su primer entrenamiento en San Petersburgo, ubicación donde se llevará a cabo el amistoso frente a Rusia.

Como se recuerda, la selección no pudo viajar según lo planeado. Por lo que, el arribo a suelo ruso tuvo que hacerse este martes.

Con solo pocas horas de descanso, la delegación nacional, al mando de Manuel Barreto, se ejercitó en el Zenit Training Base a una muy baja temperatura (4°C).

Perú se enfrentará el miércoles 12 de noviembre ante Rusia en la ciudad de San Petersburgo desde el mediodía (hora peruana).

En tanto, el martes 18 de noviembre, la selección peruana jugará ante Chile en Sochi, desde las 11:00 a.m. (hora peruana).

🚨 La selección peruana 🇵🇪 ya entrena en San Petersburgo. | Primeras imágenes del entrenamiento de La Blanquirroja un día antes de su encuentro ante Rusia 🇷🇺. pic.twitter.com/kX0nLl9PHR — Gian Franco Zelaya (@gianfzelaya) November 11, 2025

***************

