Lima 15 de mayo 2026 Entrevista Thiago Kosloski, asistente de Mano Menezes y técnico Sub 20 selección peruana.
Lima 15 de mayo 2026 Entrevista Thiago Kosloski, asistente de Mano Menezes y técnico Sub 20 selección peruana.
/ NUCLEO-FOTOGRAFIA > CESAR CAMPOS
Por Redacción EC

La selección peruana Sub 20 consiguió la medalla de bronce de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 tras vencer a Chile por 2 a 1, y el entrenador Thiago Kosloski no dudó en mostrar su orgullo por el logro.

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