La selección peruana Sub 20 consiguió la medalla de bronce de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 tras vencer a Chile por 2 a 1, y el entrenador Thiago Kosloski no dudó en mostrar su orgullo por el logro.

El entrenador brasileño admitió sentirse orgulloso de vivir estos momentos con la selección peruana. Pues, Perú no conseguía una medalla de bronce en los Juegos Suramericanos hace 32 años.

“Qué orgullo vivir un momento como este junto a la Selección Peruana Sub-20″, indicó.

“El bronce en Santa Fe representa mucho más que una medalla: significa volver al podio después de 32 años y confirmar el trabajo que venimos haciendo con este grupo. Gracias a todos los que forman parte de este camino. ¡Vamos por más!“, finalizó.

El equipo dirigido por Thiago Kosloski cerró de esta manera una destacada participación internacional, en una competencia que le permitió sumar cinco partidos de alta exigencia y enfrentar a Colombia, Chile, Panamá y Argentina