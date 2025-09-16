El Sudamericano de Vóley Sub 17 se llevará a cabo en el Perú, desde el 17 al 21 de setiembre, y tendrá como escenario el Polideportivo ‘Lucha Fuentes’ de Villa El Salvador. A continuación, mira el calendario confirmado por la Confederación Sudamericana de Vóley (CSV).
En esta edición, son siete los seleccionados que lucharán por llevarse el trofeo, que están divididos en dos grupos (A y B). Los dos primeros de cada grupo pasan a la semifinal.
Este sudamericano clasifica a tres selecciones al mundial del próximo año que se realizará en Chile.
Grupos del Sudamericano de Vóley Sub 17 2025
- Grupo A: Perú, Bolivia y Chile.
- Grupo B: Argentina, Brasil, Colombia y Venezuela.
Fixture del Sudamericano de Vóley Sub 17 2025
Fecha 1 - 17 de septiembre
15:00 | Argentina vs. Venezuela - Grupo B
17:30 | Perú vs. Bolivia - Grupo A
19:30 | Brasil vs. Colombia - Grupo B
Descansa: Chile
Fecha 2 - 18 de septiembre
15:00 | Argentina vs. Colombia- Grupo B
17:30 | Perú vs. Chile- Grupo A
19:30 | Brasil vs. Venezuela- Grupo B
Descansa: Bolivia
Fecha 3 - 18 de septiembre
15:00 | Bolivia vs. Chile - Grupo B
17:30 | Argentina vs. Brasil - Grupo A
19:30 | Colombia vs. Venezuela- Grupo B
Descansa: Perú
Dónde ver el Sudamericano de Vóley Sub 17 2025
El Sudamericano de Vóley Sub 17 2025 será transmitido por señal abierta a través de Latina TV (Canal 2), y vía streaming la página web de la Confederación Sudamericana de Vóley (www.voleysur.org) y la app de Latina.
