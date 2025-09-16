Conoce todos los detalles para no perderte el certamen que tiene al Perú como anfitrión.
El Sudamericano de Vóley Sub 17 se llevará a cabo en el Perú, desde el 17 al 21 de setiembre, y tendrá como escenario el Polideportivo ‘Lucha Fuentes’ de Villa El Salvador. A continuación, mira el calendario confirmado por la Confederación Sudamericana de Vóley (CSV).

En esta edición, son siete los seleccionados que lucharán por llevarse el trofeo, que están divididos en dos grupos (A y B). Los dos primeros de cada grupo pasan a la semifinal.

Este sudamericano clasifica a tres selecciones al mundial del próximo año que se realizará en Chile.

Grupos del Sudamericano de Vóley Sub 17 2025

  • Grupo A: Perú, Bolivia y Chile.
  • Grupo B: Argentina, Brasil, Colombia y Venezuela.

Fixture del Sudamericano de Vóley Sub 17 2025

Fecha 1 - 17 de septiembre

15:00 | Argentina vs. Venezuela - Grupo B

17:30 | Perú vs. Bolivia - Grupo A

19:30 | Brasil vs. Colombia - Grupo B

Descansa: Chile

Fecha 2 - 18 de septiembre

15:00 | Argentina vs. Colombia- Grupo B

17:30 | Perú vs. Chile- Grupo A

19:30 | Brasil vs. Venezuela- Grupo B

Descansa: Bolivia

Fecha 3 - 18 de septiembre

15:00 | Bolivia vs. Chile - Grupo B

17:30 | Argentina vs. Brasil - Grupo A

19:30 | Colombia vs. Venezuela- Grupo B

Descansa: Perú

Dónde ver el Sudamericano de Vóley Sub 17 2025

El Sudamericano de Vóley Sub 17 2025 será transmitido por señal abierta a través de Latina TV (Canal 2), y vía streaming la página web de la Confederación Sudamericana de Vóley (www.voleysur.org) y la app de Latina.

