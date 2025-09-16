“Buse no tiene techo” y “el próximo año puede ser top 50″: el nuevo héroe del tenis peruano que llevó a Perú a los Qualifiers de Copa Davis

El tenis peruano acaba de escribir una de esas páginas que se repasan en voz baja, con orgullo. Ignacio Buse, a sus 21 años y 113° en el ranking ATP con altas chances de meterse en el Top 100 dentro de muy poco, fue el encargado de firmar la hazaña en el estadio Hermanos Buse -nombre en honor a su abuelo y tío abuelo- del Club Lawn Tennis de la Exposición. Allí, ante un estadio encendido, derrotó al portugués Nuno Borges, número 52 del mundo, y selló la clasificación de Perú a los Qualifiers 2026 de la Copa Davis.

Lo que parecía un trámite cuesta arriba terminó convertido en epopeya. Buse perdió el primer set (3-6) y la balanza parecía inclinarse hacia Portugal. Pero el limeño no se rindió: ajustó el saque, encontró confianza en la derecha y dio vuelta al partido con autoridad, cerrando con un 6-3 y 6-2 que levantó a todos de sus asientos.

Estos momentos de felicidad #CopaDavis

Triunfo para la historia conseguido por Ignacio Buse. pic.twitter.com/gG5VFpaiq3 — Pedro Luis Ramos (@Dropedice) September 14, 2025

La escena final fue de película: bandera en hombros, lágrimas en los ojos y el rugido del público acompañando un grito de desahogo que se escuchó hasta fuera del club. El nuestro no solo ganó un punto; se ganó un lugar en la memoria del deporte nacional.

La carga emocional era mayor si se recordaba lo que había pasado horas antes. Buse había caído en dobles junto a Juan Pablo Varillas frente a la pareja Borges-Cabral. La derrota (7-5 y 6-3) pudo hundirlo, pero eligió lo contrario: convertirla en gasolina para su partido individual. El resultado ya se conoce. Perú celebró y lo hizo con un nuevo héroe.

Ante ese panorama, El Comercio buscó la opinión de destacados periodistas especializados en tenis para que dimensionen la magnitud de Buse y lo que viene para él y el equipo peruano en los Qualifiers 2026 de la Copa Davis.

Ignacio Buse ganó sus dos partidos de singles en la victoria de Perú (3-1) ante Portugal por la Copa Davis. (Foto: GEC)

¿Cuál es el techo de Buse? ¿Hasta donde puede llegar este equipo? ¿Cómo explicar la influencia de Lucho Horna en el equipo?

Luis Carrillo Pinto - Periodista

1. Yo creo que Buse más bien no tiene techo. Tiene 21 años y está a punto de ser top 100 del mundo. Yo creo que en los próximos dos años o de repente puede ser el próximo año puede ser incluso top 50, ya que si gana un torneo ATP o incluso llega a semifinales y se mete entre los 70 y después en el top 50. Así que va a ser muy rápido, puesto que tiene una variedad de golpes, físicamente está muy bien y además, ha tenido un cambio de chip, desde que jugó primera ronda de US Open en Arthur Ashe Stadium en New York, tú sabes lo que es entrar a ese estadio para abrir el US Open frente a 20 mil espectadores, con el local Ben Shelton, hay que tener mucho temple para jugar, entonces, es un jugador que está con toda la capacidad de llegar muy lejos en el circuito ATP. Eso beneficia al equipo peruano en Copa Davis donde ahora el capitán Luis Horna que es clave, porque además de ser un gran profesional, gran persona, con disciplina y un ejemplo de deportista a carta cabal. Además. Horna es un ejemplo y empresario porque organiza challengers, guía a los tenistas peruanos que están en buen nivel gracias a Horna y también a una Federación Peruana de Tenis que tiene a un presidente como Mario Monroy que ha sido tenista y que es ejemplo de honradez y profesionalismo. Entonces, es una combinación de todo.

2. Depende del sorteo de los Qualifiers que se van a jugar en febrero y si logramos pasarla, estaremos muy cerca de las finales. Lo importante que para ese momento los jugadores peruanos van a tener mayor rodaje. Me refiero a Buse y también a Varillas que tiene que recuperarse después de 4 meses lesionado. Luego de llegar a cuartos de final de Roland Garros. lo de Varillas ha sido muy difícil en cuanto a lesiones y presiones. Yo lo vi en la cancha del Lawn Tenis con muchas ganas de recuperarse y creo que hay que darle tiempo y esperar estos meses que tenga buen rendimiento y gané por ahí un Challenger y eso nos permitirá llegar con un mejor equipo. Tenemos tres buenos singlistas que van a ser un dolor de cabeza para Horna y elija entre Bueno y Varillas, porque Buse está claro que es la raqueta número uno.

3. Luis Horna tiene una gran influencia por todo lo que te he dicho, es un referente como persona, exdeportista y entrenador. Jugó tenis y fue top 50 del mundo, Horna llegó hasta el puesto 33 y organiza eventos deportivos y lo hace bien. Es un tipo muy dedicado y traslada toda esa energía al equipo.

Jorge Salinas, director de Tenis al Máximo

1. Ignacio Buse, nacido en 2004, se ha consolidado como la raqueta número uno del Perú y una de las promesas más firmes del tenis sudamericano. Con títulos en el circuito Challenger y actuaciones destacadas en la Copa Davis, su ranking ATP alcanzó el puesto 112 en septiembre de 2025, marcando un hito en su carrera. Su juego de fondo sólido, movilidad y fortaleza mental lo han llevado a cerrar partidos decisivos y remontar ante rivales mejor posicionados. Para dar el salto definitivo al circuito ATP, deberá mejorar su regularidad en el saque, adaptarse a superficies rápidas y sumar resultados consistentes en torneos ATP 250/500. La proyección técnica indica que, en el corto plazo (12–18 meses), Buse podría consolidarse en el Top-100 y convertirse en presencia habitual en cuadros principales de Grand Slams. A mediano plazo (2–4 años), su techo competitivo podría situarse en el Top-20 si logra optimizar su calendario, evitar lesiones y fortalecer aspectos técnicos clave.

2. Tras vencer a Portugal por 3-1, Perú se clasificó a las Qualifiers 2026, abriendo la posibilidad de disputar una eliminatoria que lo acerque a las fases finales del torneo. El equipo nacional cuenta con un binomio complementario: la experiencia de Juan Pablo Varillas y el empuje juvenil de Ignacio Buse y Gonzalo Bueno. La localía en Lima, con superficie elegida estratégicamente, y la cohesión del grupo son fortalezas que podrían marcar diferencia frente a selecciones de mayor ranking. No obstante, el equipo enfrenta desafíos como la profundidad de plantilla y la necesidad de consolidar una dupla de dobles fiable. Con sus principales figuras disponibles y un calendario bien planificado, Perú tiene opciones reales de superar la eliminatoria y competir frente a naciones ubicadas en el Top-1/30 del ranking mundial.

3. Luis “Lucho” Horna, ex número 33 del mundo y campeón de Roland Garros en dobles (2008), ejerce como capitán del equipo peruano de Copa Davis. Su trayectoria le otorga autoridad técnica y liderazgo dentro del grupo. Horna aporta credibilidad, conocimiento táctico y mentoría a los jugadores jóvenes, facilitando la convivencia entre generaciones y fortaleciendo la preparación física y mental del equipo. Además, su experiencia en el circuito le permite tomar decisiones estratégicas sobre convocatorias y superficies que maximizan las probabilidades de éxito. Su rol va más allá del cargo formal: es un integrador, referente y gestor que potencia el rendimiento colectivo de una generación en ascenso. Conclusión, Ignacio Buse tiene un techo competitivo que lo proyecta al Top-50 en el corto plazo y al Top-20 si consolida mejoras técnicas. El equipo peruano, bajo el liderazgo de Horna y con sus principales figuras disponibles, tiene potencial para avanzar en las Qualifiers 2026 y competir en instancias superiores. La planificación estratégica, el fortalecimiento del dobles y la continuidad de sus raquetas principales serán claves para sostener este impulso.

María Paula Regalado - El Comercio

1. En los últimos meses, Ignacio nos ha demostrado que, al menos por ahora, su tenis no tiene techo. Es un poco pronto para definir hasta dónde es capaz de llegar, porque es muy joven aún y porque no ha sido hace mucho que empezó a despegar. Pero creo que todos los que seguimos su carrera de cerca sabemos que el potencial es innegable: su evolución como jugador se nota en cada bola, desde la forma en que prepara la raqueta hasta la definición de los puntos. Y ni hablemos de su madurez dentro y fuera de la cancha: Nachito está demostrando que ha aprendido a afrontar situaciones difíciles en los partidos y hoy ya cuenta con herramientas que le permiten demostrar superioridad. Esa madurez en los partidos también se nota afuera, en las entrevistas, en el trato a la prensa, en la cercanía que tiene con su país, que son elementos que viene contagiándose de todo el equipo peruano también. El top 100 ya está muy cerca pero me atrevería a decir que, si sigue trabajando duro como ya viene haciéndolo, el top 50 llegará más pronto de lo que pensamos. Nacho tiene la capacidad, tiene las ganas, tiene la pasión, solo es cuestión de seguir metiéndole gasolina y ser constante.

2. A la fecha tenemos un equipo muy completo que nos viene demostrando día a día que son jugadores que tienen las herramientas para llegar lejos. Empezó con Juanpi y sus participaciones en Grand Slams y torneos ATP, sus títulos en diferentes Challengers, y ahora ese ejemplo lo están imitando Nacho y Gonza, que a pesar de ser muy jóvenes son chicos muy maduros y muy profesionales, con objetivos claros y que además están tomando buenas decisiones para elevar sus carreras. De ahí tenemos a los hermanos Huertas del Pino que son una gran dupla y ahora se suma a esa línea Alex Merino que nos está representando muy bien en el circuito Challenger. El problema con los dobles es que no reciben la misma atención que los singles, entonces creo que también hay que ponerle foco ahí en encontrar especialistas en esta modalidad, como por ejemplo el caso de Argentina, que tiene una lista larguísima para escoger singlistas y tienen también doblistas muy rankeados. Lucho Horna justo señalaba en una de las conferencias de prensa de la Copa Davis que hay dos metas concretas en marcha para el equipo: la primera es seguir trabajando con los juniors para formar una nueva camada de tenistas que puedan sumarse a las opciones al momento de convocar al equipo, y no solo para el momento de competir en Davis sino también para que el tenis crezca en el Perú, la única forma es formar más atletas que puedan ir a competir internacionalmente, que no solo se queden en torneos chicos locales, y es algo que ya se está empezando a cocinar con chicos como Alessandro Rubini, Nicolás Baena, Cristopher Li, etc. La otra meta es poder tener una pareja especialista en dobles consolidada que permita ampliar el abanico de posiblidades para evitar tener que someter a los singlistas a “dobletear” en el mundial. En esta serie fue complicado por la baja de Conner y un momento complicado en resultados para Arklon, entonces ahí hubiera faltado quizás alguien que acompañe a Alex...son muchas cosas que evaluar y Horna lo ha explicado bien, al final él como capitán junto a la Federación tienen que seguir haciendo el mapeo. Pero hay muchísimo talento y es bueno que se esté empezando a trabajar desde temprana edad. Nuestros seleccionados actuales son excelentes ejemplos de deportividad así que toda la atención que reciban es excelente para que los más jóvenes quieran ser iguales.

3. La influencia de Horna es innegable. Quién mejor que él hoy en día para capitanear a la Selección. Él ha sido parte de una época maravillosa en el equipo peruano de la Copa Davis, por donde han pasado también íconos como Yzaga, Aramburu, Arraya y otros grandes. Ha competido en Grand Slams, tiene títulos importantes, es uno de nuestros atletas emblema y es un líder nato. Pero más allá de la historia tenística que carga en sus hombros, que ya es bastante motivo de admiración para los chicos ahora (y para todos los peruanos), creo que Lucho tiene una mirada muy crítica del tenis en el Perú. Él conoce de cerca cómo funciona todo, y en base a eso siempre ha sido muy consciente e inteligente con sus decisiones. Además de eso quiere a los muchachos como su propia familia, nunca duda en parar su vida para dar una mano cuando por ejemplo a Gonzalo, cuando ha venido a competir a Lima a algún Challenger. Yo lo he visto directamente entrenando tarde, de noche, acompañando a Gonzo para darle lo mejor en el torneo, o cuando habla sobre Juanpi como si fuera ese hijo mayor que tiene la misión de guiar a sus hermanos con su experiencia. En general, con todo el equipo, de los años que tengo siguiendo el tenis, es hoy una pieza clave, él se dedica a un nivel que no cualquiera podría. Creo que es muy importante tenerlo en la Selección, ojalá se quede muchísimos años más.

Buse es la raqueta número del Perú

Manuel Cabezas - Tenis Peruano

1. El techo de Buse es una grata incognita. Su record ante tenistas Top 100 en el 2025 es positivo con 6 victorias y 3 derrotas. Esta estadística nos indica en forma objetiva que estamos ante un sólido Top 100 que en cuestión de semanas se confirmará. A partir de ahí, todo hace parecer que tendrá una trayectoria superior a Juan Pablo Varillas quien fue N°60 en su mejor momento.

2. Los equipos de Copa Davis para avanzar hasta etapas definitivas dependen de disponer de un plantel competitivo. Tenemos claramente a 2 tenistas en ascenso (Ignacio y Gonzalo), a Juan Pablo Varillas que aporta mucho con su experiencia y que seguramente mejorará su nivel y a nuestros doblistas muy sólidos en el Top 200. Considero que nos espera muchos años de transitar en la fase de los Qualifiers, lo cual ya es un logro, y en algún momento soñar con las Finals que actualmente está reservado a los 8 mejores equipos del mundo y que por ahora resulta difícil.

3. En la historia de la Copa Davis del equipo peruano es destacable la transición ordenada que hemos tenido a través del tiempo. En la década de los 80 y parte de los 90, logramos las primeras actuaciones destacadas en el torneo con Fernando Maynetto y Miguel Maurtua como Capitanes y bajo el liderazgo de Jaime Yzaga y Pablo Arraya como los tenistas principales. Luego en los 2000 bajo la capitanía de Jaime Yzaga y el liderazgo de Luis Horna e Iván Miranda, se logró la máxima gesta del equipo peruano con el ascenso al Grupo Mundial reservado en ese momento a los 16 mejores equipos del mundo. Ahora es el turno de Lucho Horna, quien ha sido coach de Gonzalo e Ignacio desde su época junior cuando acariciaron el título en Dobles de Roland Garros Juniors. Sin duda, Lucho es una influencia positiva y líder natural de nuestras dos jóvenes figuras aún en ascenso. Disfrutaremos dentro de poco de la época más dorada de nuestro equipo peruano de Copa Davis.

Miguel Medina - Desde la Qualy

1. Personalmente lo veo metiéndose en el top 30/40 de aquí a un par de años. De ahí en más me resulta incierto saber que tanto más puede crecer, si estamos hablando de un jugador élite, pero su adaptabilidad a poder jugar bien en todas las superficies es un gran punto a favor que lo va a ayudar a meterse rápido.

2. El propio Horna dijo que aún estamos lejos de ver el techo de este equipo y coincido totalmente. A Gonzalo y Nacho los tenemos jugando Copa Davis hace años pero no dejan de ser jugadores muy jóvenes, ambos categoría 2004. Les quedan fácil 13 años de carrera al más alto nivel y, si todo sigue su rumbo, es probable que Perú compita contra los mejores países en Copa Davis durante ese tramo. Tendríamos unas raquetas 1 y 2 muy sólidas, sumado a los proyectos jóvenes que sigan apareciendo. Es muy ilusionante el futuro del equipo peruano.

3. Es incalculable la influencia de Horna para el equipo. Por supuesto para Merino y Varillas, pero sobre todo para Bueno y Buse porque son jugadores a los que Lucho ha seguido desde muy chico, los conoce y han compartido mucho en su crecimiento como jugadores. La relación entre ellos es demasiado cercana y respetan mucho su figura como leyenda del tenis peruano. En las conferencias siempre hacen referencia a él, a los consejos que les da durante el partido, a saber manejar los momentos del partido, si hay que ajustar algo tácticamente lo corrige. Eso, sumado al liderazgo que emana la presencia de Lucho para todo el equipo, lo convierte en el coach ideal para este equipo.

********

¡Tu pasión merece ser premiada! Accede a contenido exclusivo, sorteos, premios y más con la Suscripción del Hincha. Da click aquí para ingresar.