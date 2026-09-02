Ignacio Buse venció 3-2 a Marcos Giron en la primera ronda del US Open 2026 con los parciales 3-6, 6-3, 6-3, 6-7(8) y 6-1. En medio del las decenas de hinchas que apoyaron a ‘Nacho’, las cámaras captaron en las gradas a Gastón Acurio.

El destacado chef peruano vivió punto a punto un nuevo logro de su sobrino, del quien es un recurrente acompañante en los torneos.

Recordemos que hace pocos días, Acurio publicó un conmovedor mensaje tras la consagración de Buse en el ATP 250 de Winston-Salem.

Acurio recordó muchos momentos y reconoció el esfuerzo de Ignacio Buse para lograr los éxitos de hoy.

“Y el niño fue creciendo. Creció el jugador también, pero hay algo que no parece haber cambiado demasiado. Esa manera buena de estar con los demás, la gratitud, la cercanía, el cariño por su familia y el orgullo por el Perú”, indicó.