Redacción EC
Redacción EC

sigue en firme ascenso en su corta carrera deportiva, y este miércoles aseguró su pase a los cuartos de final del Challenger de Sevilla en España.

La primera raqueta nacional se impuso en sets corridos al tenista local Pablo Llamas Ruiz, con parciales de 6-3 y 6-1.

Antes, había derrotado al también español Bernabé Zapata Miralles, sin ceder un solo sets con un marcador de 7-6 y 6-3.

En la próxima ronda, por el pase a las semifinales del torneo, se medirá ante el experimentado Carlos Taberner, segundo preclasificado de la competición.

Una vez culminado el campeonato, llegará a Perú para la serie por el Grupo Mundial I de la Copa Davis ante Portugal, que se jugará desde el 12 de setiembre.

