El peruano Ignacio Buse quedó eliminado del ATP 250 de Marrakech tras caer por 2-1 ante el argentino Camilo Ugo Carabelli, en un partido exigente y cambiante que se resolvió en tres sets. El encuentro mostró a un Buse competitivo por momentos, pero sin la regularidad necesaria para cerrar el duelo a su favor.
El primer set fue favorable para el argentino, que se impuso por 6-3 aprovechando algunos errores del peruano. Buse reaccionó en el segundo parcial y elevó su nivel para igualar el partido con un 6-3, mostrando mayor agresividad desde el fondo y eficacia con su servicio.
En el set decisivo, el trámite volvió a inclinarse hacia Ugo Carabelli, quien supo manejar mejor los puntos clave y quebró en el momento justo. El argentino cerró el parcial por 7-5, sellando así su clasificación a la siguiente ronda tras un duelo muy disputado.
Con esta derrota, Buse se despide del torneo marroquí luego de haber dejado buenas sensaciones en su debut, donde eliminó a un rival de peso como Matteo Berrettini. Pese a la caída, el peruano confirma su crecimiento en el circuito ATP y sigue sumando experiencia en torneos de alto nivel.
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