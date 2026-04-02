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Ignacio Buse cayó ante Ugo Carabelli en Marrakech 2026 y quedó fuera en octavos del ATP 250. (Foto: AFP)
Ignacio Buse cayó ante Ugo Carabelli en Marrakech 2026 y quedó fuera en octavos del ATP 250. (Foto: AFP)
/ Anadolu
Por Redacción EC

El peruano Ignacio Buse quedó eliminado del ATP 250 de Marrakech tras caer por 2-1 ante el argentino Camilo Ugo Carabelli, en un partido exigente y cambiante que se resolvió en tres sets. El encuentro mostró a un Buse competitivo por momentos, pero sin la regularidad necesaria para cerrar el duelo a su favor.

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