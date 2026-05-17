Ignacio Buse (62º ATP) atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera. El peruano derrotó con autoridad al francés Hugo Gaston (118º ATP) por 6-1 y 6-2 para clasificar al cuadro principal de un torneo ATP 500 Bitpanda Hamburg Open, dando otro paso importante en su crecimiento profesional.
Buse mostró un tenis agresivo y muy sólido desde el arranque del partido. Con buena efectividad en el servicio (81%) y aprovechando los errores de su rival, el peruano dominó el encuentro de principio a fin y prácticamente no dejó reaccionar al jugador francés en más de hora y media de juego.
El triunfo tiene un valor especial porque Hugo Gaston es un tenista con experiencia en torneos importantes del circuito ATP y acostumbrado a competir en este nivel. Sin embargo, el peruano respondió con personalidad y confirmó el gran momento que viene atravesando durante la temporada.
Con esta clasificación, Ignacio Buse volverá a medirse ante jugadores de alto nivel en el cuadro principal y continúa consolidándose como una de las principales promesas del tenis sudamericano. El peruano sigue sumando confianza y resultados en semanas claves de la gira europea sobre arcilla.
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