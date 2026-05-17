Resumen

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Ignacio Buse derrotó a Hugo Gaston y clasificó al cuadro principal del ATP 500 de Hamburgo. (Foto: Getty Images)
Ignacio Buse derrotó a Hugo Gaston y clasificó al cuadro principal del ATP 500 de Hamburgo. (Foto: Getty Images)
Por Redacción EC

Ignacio Buse (62º ATP) atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera. El peruano derrotó con autoridad al francés Hugo Gaston (118º ATP) por 6-1 y 6-2 para clasificar al cuadro principal de un torneo ATP 500 Bitpanda Hamburg Open, dando otro paso importante en su crecimiento profesional.

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