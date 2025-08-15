Ignacio Buse, logró una victoria histórica al derrotar al alemán Daniel Altmaier, actual número 60 del ranking ATP, en los cuartos de final del Challenger 125 de Cancún. El partido, disputado el viernes 15 de agosto de 2025, tuvo una duración de dos horas y media. Buse cedió el primer set por 3-6, pero reaccionó con firmeza y se impuso en los siguientes con parciales de 6-2 y 6-3, asegurando así su pase a las semifinales.

Previo a ese enfrentamiento, Buse tuvo una jornada maratónica el jueves: primero venció al colombiano Daniel Galán por 7-6 (10-8), 6-4, después de que su partido se reanudara tras una suspensión por lluvia. Más tarde ese mismo día, superó al kazajo Beibit Zhukayev por 6-3, 7-6 (4). A pesar del calor y el poco descanso, estos triunfos lo mantuvieron en carrera y lo llevaron, ya con ritmo, al enfrentamiento con Altmaier.

Con esta victoria, Buse se convierte en protagonista del torneo y enfrentará en semifinales al ganador del duelo entre el neerlandés Jesper de Jong (ranking ATP 79) y el checo Dalibor Svrčina (115). Esta clasificación representa uno de los logros más importantes de su corta carrera y refuerza su condición como una de las promesas del tenis peruano.

Además, este triunfo le da un envión anímico importante de cara a su participación en la qualy del US Open, que se llevará a cabo la próxima semana, y se suma a sus oportunidades recientes en la Copa Davis, donde el plantel nacional —con Buse como figura principal— enfrentará a Portugal con la aspiración de avanzar en la competencia por el Grupo Mundial I.

