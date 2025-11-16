El italiano Jannik Sinner, número 2 del mundo, ganó este domingo su segundo Masters ATP consecutivo al derrotar en la final a su gran rival, el español Carlos Alcaraz (N.1) 7-6 (7/4), 7-5, en Turín.

Ante un público entregado a su causa, Sinner, de de 23 años, sumó el 24º título de su palmarés, el sexto de un año en el que también ha conquistado el Abierto de Australia y Wimbledon.

El italiano suma 31 victorias consecutivas sobre pista dura cubierta, su superficie predilecta, y mantiene un idilio con el “torneo de maestros”, que enfrenta a los ocho mejores tenistas del año.

Desde su derrota contra el serbio Novak Djokovic en la final de 2023, Sinner ha vencido sus diez partidos disputados en este torneo entre 2024 y 2025, sin conceder ningún set.

La final del domingo enfrentaba por primera vez desde 2016 a los dos primeros clasificados del ranking ATP, y el espectáculo estuvo a la altura esperada.

Hubo que esperar hasta el undécimo juego para que uno de los finalistas viera peligrar su servicio: con 6-5 en contra, y en dificultades por la agresividad de Alcaraz, Sinner tuvo que despejar una primera bola de break y de set, llevando la manga al tie-break.