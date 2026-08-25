Roger Federer vuelve al US Open: “Estoy muy nervioso, no sé cómo me irá”. (Foto: US Open)
Roger Federer vuelve al US Open: “Estoy muy nervioso, no sé cómo me irá”. (Foto: US Open)
Por Redacción EC

Roger Federer volverá a pisar la cancha del Arthur Ashe Stadium este martes 25 de agosto, aunque lo hará lejos de la competencia oficial. El ex número uno del mundo será una de las grandes figuras de la jornada de exhibición que se realizará durante la semana de aficionados previa al US Open, en un esperado reencuentro con el público de Nueva York.

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