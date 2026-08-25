Roger Federer volverá a pisar la cancha del Arthur Ashe Stadium este martes 25 de agosto, aunque lo hará lejos de la competencia oficial. El ex número uno del mundo será una de las grandes figuras de la jornada de exhibición que se realizará durante la semana de aficionados previa al US Open, en un esperado reencuentro con el público de Nueva York.

El suizo compartirá protagonismo con algunas de las figuras que marcaron su época, entre ellas Andy Roddick, Andre Agassi y John McEnroe. Federer se medirá primero con Roddick en un partido a un set y posteriormente disputará un encuentro de dobles junto a McEnroe frente a Roddick y Agassi.

El regreso tiene un componente especialmente emotivo para Federer, quien nunca pudo despedirse formalmente del público neoyorquino. Su última participación en el US Open fue en 2019, cuando cayó ante el búlgaro Grigor Dimitrov en los cuartos de final. Las lesiones terminaron alejándolo de las canchas y finalmente anunció su retiro profesional en 2022, durante la Laver Cup.

Sit back, relax and enjoy five minutes of @rogerfederer hitting a tennis ball 👀 pic.twitter.com/qZOevlDwNY — US Open Tennis (@usopen) August 24, 2026

A pesar de su experiencia y de los numerosos partidos de exhibición que ha disputado desde su retiro, Federer reconoció que volver al escenario neoyorquino le genera cierta incertidumbre. “Para ser honesto, estoy muy nervioso. No he jugado ni un solo partido en, no sé, quizás cinco años. No sé cómo me irá. Hay mucha incertidumbre, pero también mucha alegría por poder regresar”, contó en declaraciones a ESPN.

El ganador de 20 títulos de Grand Slam dejó claro que la jornada tendrá como principal objetivo celebrar el tenis y reencontrarse con los aficionados. “Espero que sea muy divertido para nosotros y que también lo sea para los aficionados, que puedan vernos de nuevo ahí fuera jugando”, comentó.

Eso sí, el suizo descartó cualquier posibilidad de regresar al circuito profesional, incluso si recibiera una invitación para disputar nuevamente el US Open. “Simplemente hay demasiados obstáculos y estoy demasiado ocupado”, afirmó. Y cerró con una frase que resume su nueva etapa: “Todo bien, ahora solo soy aficionado, simplemente disfruto viendo”.

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