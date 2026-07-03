La selección de Argentina selló su clasificación a los octavos de final del Mundial 2026 tras imponerse en un vibrante encuentro ante Cabo Verde. Sin embargo, más allá de la celebración por el pase a la siguiente ronda, una de las imágenes que más llamó la atención fue la reacción de Lionel Messi al término del partido.

El capitán de la Albiceleste mostró un evidente gesto de enojo y frustración, una escena que rápidamente se volvió viral en las redes sociales.

Pese a la victoria y la clasificación, las cámaras captaron a Messi con visibles signos de molestia una vez finalizado el encuentro. El delantero argentino se retiró del campo con un semblante serio, lejos de la euforia habitual tras conseguir un objetivo importante con la selección.

Argentina ya piensa en los octavos de final

Más allá del momento protagonizado por Messi, Argentina consiguió el objetivo de avanzar a la siguiente ronda del Mundial y mantiene intactas sus aspiraciones de luchar por el título.

‼️🇦🇷 EL ENOJO DE LIONEL MESSI DESPUÉS DE LA CLASIFICACIÓN DE ARGENTINA. pic.twitter.com/lkA0kqHoY7 — Sudanalytics (@sudanalytics_) July 4, 2026

La Albiceleste ahora deberá enfocarse en su próximo desafío, en el que buscará seguir avanzando en el torneo con su principal figura como líder futbolístico y emocional del equipo.

El astro argentino volvió a ser uno de los nombres propios de la jornada, no solo por su aporte en el juego y su nuevo récord de asistencias en la Copa del Mundo, sino también por una reacción que acaparó la atención de los aficionados en todo el planeta.

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