El gesto de enojo de Lionel Messi tras la victoria de Argentina genera repercusión en redes. Foto: @sudanalytics_
El gesto de enojo de Lionel Messi tras la victoria de Argentina genera repercusión en redes. Foto: @sudanalytics_
Por Redacción EC

La selección de Argentina selló su clasificación a los octavos de final del Mundial 2026 tras imponerse en un vibrante encuentro ante Cabo Verde. Sin embargo, más allá de la celebración por el pase a la siguiente ronda, una de las imágenes que más llamó la atención fue la reacción de Lionel Messi al término del partido.

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