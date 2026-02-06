El Comercio muestra un nuevo rostro. A 186 años de su fundación y casi tres décadas después del nacimiento de su edición digital (que vio la luz en 1997), el diario da un paso más en su proceso de transformación con un rediseño pensado para acompañar los hábitos de consumo actuales sin perder la esencia que lo ha convertido en referente informativo en Lima y en todo el país.

Con la premisa de ayudar al lector a encontrar lo más importante del día en el menor tiempo posible, nuestra nueva portada prioriza la eficiencia del contenido y una jerarquización más nítida de las noticias. Con espacios mejor definidos y un diseño más limpio y sencillo, buscamos que en poco tiempo el usuario pueda identificar los temas clave de la jornada y navegar con mayor comodidad.

A esta experiencia renovada se suma una presencia reforzada de formatos audiovisuales. El video y las transmisiones en streaming ganan protagonismo dentro de nuestra propuesta editorial, integrándose de forma natural a las coberturas informativas. El Comercio no solo se lee, sino que también se escucha y se mira, según las preferencias de cada persona y el momento del día.

Una de las principales novedades es la incorporación de Merlín, nuestro chatbot de inteligencia artificial que ponemos a disposición de nuestros usuarios para responder a sus interrogantes sobre diversos temas.

Con este lanzamiento, El Comercio reafirma su compromiso con el periodismo de calidad y sus usuarios, a los que entrega las herramientas más innovadoras.

La renovación no es solo visual: es una invitación a informarse de una manera más simple, más directa y más cercana, aprovechando la tecnología para estar mejor conectados con lo que ocurre día a día.