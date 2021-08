Conforme a los criterios de Saber más

Los periodistas también, a veces, somos noticia. En la redacción de El Comercio hay una que nos moviliza en las últimas horas y es el alejamiento de Pedro Ortiz Bisso, uno de los subdirectores del diario, para liderar nuevos proyectos personales y otros dentro del mismo EC. Él, que hizo tantas entrevistas para DT y Metropolitana, esta vez aceptó un cuestionario de 50 preguntas que apuntan, básicamente, a conocerlo más. Y a que se sepa, desde afuera, el admirado periodista, reportero, y editor que es.

1) Si no hubieras sido periodista, ¿qué profesión elegirías?

Abogado (no, no es chiste).

2) Sin repetir ni respirar, ¿podrías enumerar todas las secciones por las que pasaste en 30 años en El Comercio?

Semillero (Extensión Comunitaria), Metropolitana, Deportes, Lima, Mesa Central, Plataformas Sociales, Jefatura de Informaciones y Subdirección.

3) Acláranos la leyenda. ¿fue Gloria Tovar tu profesora de la de Lima la que te recomendó a El Comercio o postulaste por otra vía?

Gloria, que era mi profesora del Taller de Periodismo, en ese entonces estaba casada con Mario Cortijo, quien tenía un puesto importante en el diario. En mi clase, la única persona que escribía de Deportes era yo. La plaza como redactor de Semillero quedó libre y a través de Mario empezó la búsqueda de un reemplazo. Gloria me recomendó.

4) Los Semilleros de vóleibol y fútbol fueron también cantera de periodistas de El Comercio. Entrabas como practicante, demostrabas y te quedabas, como ocurrió con Marco Méndez y tantos otros. ¿Postulaste con esa expectativa?

Siempre tuve la idea de quedarme. Ingresar a un diario tan prestigioso como El Comercio no se da todos los días. Como trabajábamos en la redacción de Deportes, pedí que me consideraran en el cuadro de comisiones. Patrick Espejo, Marco Méndez y Carlos Novoa me alentaron a hacerlo.

5) ¿Tu premio de la SIP, logrado en la sección Metropolitana a inicios de los 90 por el reportaje “Desplazados por la violencia” es tu mejor recuerdo de gran cobertura?

Así es. Mi jefe, Aníbal Alvarado, me lanzó a la piscina y me fue guiando paso a paso. Fueron meses de muchas lecturas, reporteo y tres viajes a Ayacucho, el último acompañando a dos comunidades que volvían a sus tierras después de muchos años. Lino Chipana, uno de los mejores fotógrafos que he conocido, participó en la cobertura. También mi amigo-hermano Marco Méndez.

6) ¿”Desplazados por la violencia” fue una idea de Anibal Alvarado, el jefe de entonces en Metropolitana, o una iniciativa de ustedes?

Fue una idea de Aníbal. Pese a que era un drama que involucraba a miles de peruanos, en el diario no había tenido mucha cobertura. Sin su apoyo, paciencia y confianza hubiese sido imposible hacerlo.

7) ¿Por qué volviste a DT y dejaste Metropolitana?

Mi sueño era escribir en Deportes y Lucho Muroya, su jefe, pidió mi incorporación. Mi paso por Metropolitana fue fundamental en mi carrera, pero sentí que era el momento de cerrar una puerta y abrir otra.

8) ¿Qué ventajas en términos de tratamiento de géneros periodísticos tiene trabajar en una sección como Deportes que en una más del Hard News?

Deportes te permite explorar diversos géneros y acercarte más a las personas. Por lo general, el tratamiento en secciones hard como Política es más analítico y restrictivo en cuanto al uso de géneros. En Deportes puedes hacer crónicas, perfiles, escribir columnas de opinión o análisis, hacer entrevistas, reportajes, etc.

9) ¿Entrevista, crónica, columna o reportaje? ¿Qué género crees qué te salía mejor?

En algún momento he releído algunas crónicas con cierto orgullo, otras no tanto. Quisiera volver a hacerlo.

10) ¿Tu mejor y peor nota en DT?

Recuerdo una de mis primeras entrevistas, cuando era aún un practicante, a Miguel Company, quien en ese entonces dirigía al Deportivo Cali y estaba de paso por Lima. Habló de la falta de profesionalismo de los futbolistas peruanos. Carlos de la Puente, el editor de la sección, la elogió. Luego una crónica sobre un amistoso que jugaron la ‘U’ y Boca Juniors. La peor fue una entrevista que le hice al doctor Jorge Alva en la que hablaba del consumo de hidrocarbonatos y, tonto yo, puse hidrocarburos. Así salió publicada.

11) Te tocó cubrir deportes en los malos 90. Y a una ‘U’ sin buenas Libertadores. ¿La chamba en DT te hizo más o menos hincha?

Me contuvo un poco cuando iba al estadio (aunque luego, en el palco de prensa, veía cómo mis colegas celebraban los goles y me decía: “Caray, qué imparcialidad”). Pero me divertía mucho escribiendo. Era un proceso algo tortuoso (me ponía mis audífonos y escuchaba el concierto de los Tres Tenores, mientras en la redacción me miraban con furia para que entregara mi nota lo más rápido posible). Una vez que encontraba la primera frase, todo fluía.

12) En agosto del 99 juntaron a Terry, Chale, Leguía y Carranza. ¿Con cuál te quedas y por qué?

Germán fue mi ídolo de la niñez y adolescencia. La ‘U’ tuvo muy malos equipos a finales de los 70 y Leguía mostraba clase y elegancia. Luego el Puma, lo más grande del fútbol nacional. A Roberto no lo vi en su plenitud y a Terry solo lo conozco por lo que leí de él.

13) Cubriste parte de la campaña de Cristal en el 97 e incluso la final. ¿Fue ese el mejor equipo peruano de tu tiempo en DT (94 al 2001)?

Sí, era una mezcla perfecta: tenía jugadores técnicos (Solano), hábiles (Rivera, Julinho), mordedores (Garay, Asteggiano), un líder con mayúsculas (Balerio), un goleador en estado de gracia (Bonnet), un técnico minucioso hasta la obsesión (Markarián) y una institución que se bancó un proceso que arrancó cuando Oblitas agarró la dirección a inicios de los 90.

14) “Pasé de escribir crónicas de Copa Perú a cubrir JJ.OO.”. Atlanta 96 fue tu primera gran cobertura afuera como enviado especial. ¿Qué crees qué salió bien y qué pudo salir mejor?

Nunca pensé que iba a cubrir los Juegos porque yo estaba especializado en fútbol, así que fue una sorpresa que luego se transformó en descubrimiento. Creo que hice algunas cosas interesantes y en otras me faltó más cancha. Definitivamente debí prepararme mejor.

15) En los 90, El Bocón encarnó la prensa opositora a la FPF. Por default, ¿DT era prensa oficialista?

Esa fue la etiqueta que nos pusieron. Nosotros solo defendimos lo que pensábamos que era correcto, como el Caso Talara. El doctor Delfino hizo algunos cambios interesantes al inicio de su gestión, luego fue más de lo mismo y sucumbió a la presión de las críticas. Lo mismo pasó con Manuel Burga.

16) En lo personal, tienes una gran relación con Oblitas, técnico de la selección entre 95 y 99, de hecho, muchas veces te dio exclusivas. ¿Cómo manejaste el hecho de ser crítico con él en aquellos 90? ¿Pudiste serlo?

Juan Carlos era uno de mis ídolos de mi niñez, luego el periodismo me permitió conocerlo y nos hicimos amigos. Él siempre fue lo suficientemente inteligente para entender la naturaleza de mi trabajo. Hace unos meses escribí una columna que no le gustó, y me llamó no para reclamarme, sino para explicarme sus razones. En el mundo del fútbol hay pocos tipos como él.

17) ¿La ‘U’ de hoy incubó su crisis en aquellos años de Alfredo González?

Sí. Pero no solo la crisis económica que vive hoy. Gran parte de la mala reputación que tiene el club se debe a las bravuconadas de González.

18) Del 1 al 20, ¿qué nota le pones a la gestión de Burga en la FPF ?

08. Pudo liderar la gran transformación del fútbol peruano. Lamentablemente, prefirió la politiquería y a costa de mantenerse en el cargo, demolió el prestigio y la institucionalidad de la federación.

19) ¿Es Mario Fernández tu papá periodístico en DT?

Sí. Su cariño, generosidad y guía profesional han sido fundamentales en mi carrera. Es uno de mis grandes amigos.

20) ¿Ali encendiendo la antorcha en Atlanta 96 es tu momento más emocionante como enviado especial?

Ali era uno de los ídolos de mi infancia. Es recordar las noches en casa de mis tíos viendo sus peleas setenteras en un Sony Trinitron de colores distorsionados y doble perilla. Esa noche, en Atlanta, todos lloramos en el estadio olímpico.

21) ¿Dudaste mucho cuando Maritza Zapata te pidió que dejes DT para irte a Lima?

Deportes era mi casa, pero necesitaba cambiar de aires porque quería progresar profesionalmente. Por eso acepté su propuesta.

22) Pasaste de escribir de día en DT a cerrar de noche en Lima. ¿Qué otro aspecto diferencia el trabajo de una sección dura tipo Lima a una blanda como DT?

Lima -lo que hoy es la sección Nacional- era el corazón del diario, pero también un gran cajón de sastre en donde entraba todo lo que quedaba en las zonas grises de la cobertura diaria. Además, toda la redacción está pendiente de lo que haces y me tocó la época en que debíamos cubrir los procesos relacionados al Caso Montesinos. Engordé mucho y un día me tuvieron que llevar de emergencia a una clínica por un pico de presión. Sin embargo, no cambio esa experiencia por nada.

23) ¿Cuándo y por qué te creaste tu cuenta Twitter?

En el 2009. Fue, por un lado, para descubrir qué cosa era; por otro, porque tengo claro que los periodistas debemos estar atentos a los cambios que trae la tecnología en el relacionamiento con las audiencias.

24) ¿Así como hay hinchaje en el periodismo deportivo, notas activismo en el periodismo político de Twitter?

Demasiado. Y eso afecta a la democracia y al periodismo.

25) Tu hermano Bruno inició su etapa en El Comercio en la web. ¿Qué los distingue y qué los asemeja como periodista?

Bruno es una enciclopedia científica; yo soy mucho más ignorante y terrenal. Ambos tenemos claro que nuestro jefe no es el director del diario, sino el lector.

26) Fuiste editor de las redes del diario un par de años. ¿Cómo así pasas del print a manejar la selva de Twitter o Facebook desde la marca EC?

Fue un reto que me permitió descubrir un mundo mucho más profundo y complejo de lo que creía. Carlos Salas confió en mí, el equipo web me recibió como uno más y tuve la suerte de llegar a un equipo que funcionaba muy bien, con periodistas muy capaces y creativos.

27) ¿Qué tres requisitos le pedirías hoy a un periodista que contrataras para El Comercio en el 2021?

Integridad, curiosidad y buena pluma.

28) En tu etapa se entró a Instagram ¿Instagram es el hermano menos salvaje de Facebook y Twitter?

Sí, es el más ‘pintón’ (para usar una jerga de mi época). Pero te obliga a ser más creativo para convencer y persuadir a una audiencia más joven y con otras expectativas.

29) ¿A qué red crees que El Comercio debe entrar ya mismo y por qué?

Los medios de comunicación debemos seguir a las audiencias y hoy estas se encuentran en Tik Tok y están empezando a migrar a Twitch. ¿Cómo crear contenido de calidad para esas redes? Es un reto gigantesco que, como pasó antes con Facebook o Twitter, tiene mucho que ver también con la prueba y error.

30) ¿Hay algún personaje peruano vivo que te hubiera gustado entrevistar en EC y no pudiste aun?

Varios: Mario Vargas Llosa, Ricardo Gareca, Alberto Vergara, Paolo Guerrero y al presidente Castillo, por supuesto.

SITIOS, PERSONAS Y PERSONAJES

31) ¿Qué medio internacional fuera de El Comercio lees todos los días?

El País, La Nación, Clarín, The New York Times, a veces El Confidencial. En realidad picoteo por la red y lo que encuentro interesante, lo leo.

32) ¿Te molesta el “periodismo de periodistas” o llegado el caso hay que ejercerlo?

Me molesta, pero cuando hay que decir las cosas, hay que hacerlo, sea quien sea.

33) ¿Una declaración en off es inviolable o hay excepciones?

La violación del off the record implica una ruptura de la confianza y tu final como periodista porque ¿quién más va a confiar en ti? Sin embargo, puede haber excepciones. ¿Qué pasa si una fuente confiesa un delito o anuncia la realización de uno? Cuando ocurren estas cosas, lo mejor es conversar con tu editor y en función de ello, tomar una decisión.

34) ¿Qué columnista extranjero contratarías sin dudar en El Comercio y no falta en tus favoritos web?

Ezequiel Fernández Moores. Cada columna suya es un aprendizaje.

35) El Veco siempre elogiaba tu crónica El Toque del Sabor. ¿Cómo trabajaste ese perfil de Tim?

Qué honor, no lo sabía. Esa nota la trabajé en base a mis recuerdos y arqueología en el archivo.

36) ¿La velocidad web mata el estilo? Es decir, ¿hoy el periodismo peruano escribe mejor o peor que hace 20 años? ¿Qué firmas jóvenes te gustan?

Creo que el estilo no lo arruina la velocidad de la web sino la falta de lecturas. Por la abundancia de información que recibimos a diario, si bien hoy se lee más, no se lee a los mejores. Leer a los mejores te da más herramientas para enfrentar la necesidad de escribir rápido. De los periodistas jóvenes me gustan Miguel Villegas, Renzo Gómez y Ángel Pilares.

37) Lo que piensas de: Mario Cortijo.

Un gran guía quien luego se convirtió en mi amigo. No he conocido nadie tan entregado al diario como él.

38) ...Alejo Miró Quesada.

Uno de los mejores directores que ha tenido El Comercio. Modernizó la redacción en todo nivel, se preocupó mucho en la capacitación de los periodistas y fue valiente para tomar decisiones que involucraban no solo al diario, sino a la empresa.

39) ...Juan Aurelio Arévalo.

Nadie quiere más a El Comercio como Aurelio. A ese conocimiento le añade un gran talento periodístico y un entusiasmo contagiante.

40. ¿Firmas Ortiz Bisso por presión materna?

He leído prensa desde chico y siempre me fijaba en quiénes firmaban las notas. Añadirle el apellido materno no solo es un homenaje a mi madre, sino una manera de distinguirme.

BONUS TRACK

41) A la misma hora juega la ‘U’ y se estrena la última de Star Wars. ¿Dónde vas?

Veo a la ‘U’. Así sea con el último de la tabla.

42) ¿Un libro de Renato o uno de Bayly?

Uno de Renato, por supuesto. “La distancia que nos separa” es un libro que admiro no solo por su prosa, sino por su valentía.

43) ¿Tienes amigos hinchas de Alianza Lima?

Sí y me llevo muy bien con ellos.

44) ¿Paolo o Pizarro?

Paolo, sin dudarlo.

45) ¿Si te proponen trabajar en el club Universitario, aceptarías?

No. Mucho menos con la actual administración.

46) ¿El once ideal de los jugadores de la ‘U’ que viste?

Óscar Ibáñez; Leo Rojas, Juan Reynoso, Carlos Galván, Miguel Trauco; José Carranza, Chemo del Solar, Germán Leguía, Jorge Amado Nunes; Juan Carlos Oblitas y Raúl Ruidíaz. Añado a Oswaldo ‘Cachito’ Ramírez, a quien recuerdo de muy niño y por quien me hice hincha de la ‘U’.

47) ¿Gareca hace bien en perdonarle todo a Cueva? O mejor, ¿tendrías a un redactor talentoso al que le toleras todo?

Cuando estás al mando de un equipo -en el deporte, en la oficina o donde sea-, el líder debe distinguir las fortalezas y debilidades de sus miembros, y en función de ello explotarlas en beneficio del grupo. Gareca conoce a Cueva y sabe lo que puede conseguir con él. El problema surge cuando quien recibe ese tratamiento ‘especial’ se aprovecha y cruza los límites. Le pasó a Markarián con algunos de los ‘fantásticos’.

48) ¿Qué canción pondrías si se hiciera el soundtrack de tu vida?

No tengo idea. Pero soy feliz escuchando a Juan Luis Guerra, Rubén Blades y Plácido Domingo.

49) ¿A qué político peruano vivo admiras?

Ninguno

50) El Comercio es...

Mi hogar