Las mascotas son importantes para nosotros ya que también forman parte de nuestra familia. En El Comercio lo sabemos, por eso gracias a Groomers que es parte del Club, cada suscriptor puede obtener diferentes beneficios y descuentos para el cuidado y bienestar de sus engreídos.

En el Centro Médico Felino Gattos, Groomers se encarga de prestar el mejor servicio y la atención adecuada para los felinos. En este caso, gracias a tu suscripción, el Club te otorga un descuento del 50% en la consulta general.

La atención es válida con todos los doctores del staff del centro médico, sujeto a previa cita. Para acceder al beneficio, solo debes estar presente y mostrar tu documento de identidad. Cabe indicar que las citas dependen del horario disponible en cada sede. (Benavides, Juan de Aliaga, Gálvez Barrenechea, La Molina y Jorge Chávez). Cuida y protege la salud de tu felino con esta increíble promoción.

Los baños y el corte de cabello son indispensables para el cuidado de tus mascotas. El corte reduce la posibilidad de enredos, la aparición de pulgas disminuye el riesgo de infecciones en la piel. Para este caso, Groomers ofrece un 45% de descuento en servicios de baño y peluquería de lunes a viernes o un 30% de descuentos los sábados.

El beneficio aplica sobre el precio que se indique según el tipo de raza y tamaño de la mascota. El descuento no es válido para mascotas con nudos en el pelo o motas. Además, las mascotas ancianas o enfermas tendrán que firmar una carta de responsabilidad previa al servicio.

Por otro lado, el servicio de delivery tiene un costo adicional el cual varía según el distrito (consultar con el establecimiento). La promoción es personal e intransferible, siendo necesario que el suscriptor/beneficiario esté presente para hacer efectiva la promoción.

Si no puedes salir de casa y necesitas una consulta para tu mascota, Groomers tiene la solución gracias a su teleconsulta con la mejor asesoría especializada. En este caso, el descuento es del 50%.

Para obtener el descuento, solo debes escribir o llamar al número 986 786 682 e indicar tu tipo y n° de documento de identidad. El servicio está disponible de lunes a sábado previa cita, reservando a través de WhatsApp al número 986 786 682.

Cabe indicar que para este beneficio, el servicio puede ser adquirido para un tercero (amigo o familiar) pero no incluye exámenes auxiliares ni medicamentos y/o tratamientos que resulten de la teleconsulta.

La atención médica presencial no se puede dejar atrás. En la veterinaria Groomers, podrás llevar a tu mascota durante las 24 horas y el personal estará preparado para atenderlas ante cualquier emergencia. (P. reg. S/.100, P. susc. S/60) en las sedes de Sedes: Benavides, Juan de Aliaga, Galvez Barrenechea ,Jorge Chávez y La Molina.

Gracias al Club El Comercio, podrás adquirir un descuento del 40% en consultas generales y de emergencia.

Si deseas obtener el descuento, debes estar presente en cualquier local y mostrar tu dni. Para el caso de exámenes incluye citologías o raspado gratis en consulta de dermatología mas no otros exámenes auxiliares. Para los servicios de Radiografía, Consulta Dermatológica y Exámenes se requiere previa cita.

Groomers también ofrece el servicio de baño y peluquería a domicilio con su Petmovil. El beneficio aplica para todo tipo de mascotas, incluso aquellas mascotas ancianas a quienes se les hace complicado salir de casa.

El descuento es del 30% en servicio de baño a domicilio para 3 mascotas, 25% para 2 mascotas y 20% para 1 mascota. Además, también aplica un descuento del 10% en antipulgas. La reserva es con anticipación.

Para acceder al beneficio, debes indicar tu número de dni al momento de hacer la reserva vía telefónica o whatsapp al 981445176.

El suscriptor recibirá la confirmación de la reserva como máximo en 24 horas. El descuento es válido sobre precios de lista y el 10% de descuento en todos los antipulgas es sobre los precios regulares. Los servicios para 2 o más mascotas deberán realizarse en la misma dirección, mismo día y hora de reserva.

Finalmente, el servicio de Petshop también está presente en Groomers con un descuento del 10% en donde podrás encontrar alimentos, juguetes, transportadores, camas, correas, ropa y accesorios.

El descuento es válido en todas las sedes físicas y para pedidos vía WhatsApp al +51 986 786 682 en el horario de 9am a 3pm. Para acceder al beneficio de forma presencial, el suscriptor deberá estar presente y mostrar su documento de identificación oficial físico y en el caso de pedidos por delivery deberá indicar su tipo y n° de documento de identidad al momento de hacer la solicitud.

El servicio de delivery podrá tener costo dependiendo de la zona de entrega, esto se confirmará al momento de realizar el pedido. Este beneficio no es retroactivo, es decir, si el suscriptor no solicita el descuento al realizar el pedido, no podrá exigir una devolución luego.

La promoción es personal e intransferible, siendo necesario que el suscriptor/beneficiario esté presente para hacerla efectiva.

¿Qué esperas para darle el mejor servicio de cuidado e higiene a tu mascota? Aprovecha los descuentos exclusivos de Groomers y no dejes de engreírlos.