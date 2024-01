Monark llegó al Club El Comercio para ofrecer descuentos exclusivos a los suscriptores. Ahora podrás obtener el 50% de descuento en Bicicleta Monarette Scorpion, Gravitiy & Vivid, 45% en Trotadora 107, 40% en Bicicleta GNT Talon 3 y 4 (año 2021 y 2022); Trotadora T100, Trotadora T200, Trotadora Q2SPlus, Trotadora A1S; Trotadora X3 Plus, 35% dscto. en E-Bike Monark (no apliuca en E-Bike GNT), 35% Accesorios Monark, Giant Liv. (no incluye marcas terceras y de consignación), 30% en Bicicletas Monark y 30% dscto. en fitness Monark.

El beneficio es válido solo en las tiendas de Monark a nivel nacional. Para acceder al beneficio, el suscriptor debe presentar su documento de identidad en las tiendas. Cabe mencionar que el beneficio puede ser adquirido para un tercero (amigo o familiar) siempre que el suscriptor titular se encuentre presente.

No esperes más y adquiere el equipo perfecto en Monark. El beneficio es válido con cualquier medio de pago permitido en las tiendas, no lo dejes pasar.

TE PUEDE INTERESAR

Suscriptores de El Comercio ganaron giftcard de S/1000 gracias a Tai Loy

Cuida tu salud visual para ti y tu familia con Vision Center

Obtén las monturas y lunas que estabas buscando con Ópticas GMO