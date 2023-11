Pacífico Business School, tiene como misión contribuir al desarrollo económico y al bienestar social del país. Esta vez, se encuentra presente en el Club El Comercio otorgando un beneficio exclusivo para suscriptores con cursos especializados para ejecutivos como: Estrategia y Gestión; Innovación y Tecnología; Finanzas y Contabilidad; Mkt y Ventas; Operaciones, entre otros cursos más. (Sujeto a cupo).

Si deseas obtener el beneficio, solo debes escribir vía correo electrónico a cursos@up.edu.pe indicando tu tipo y número de documento de identidad. En este caso, el descuento del Club tiene un máximo de 5 cupos por cada curso y el beneficio puede ser transferible para un familiar o tercero.

El suscriptor y/o tercero podrá matricularse a un curso por vez con el beneficio, es decir, no podrá estar inscrito en más de un curso al mismo tiempo. Este beneficio no es retroactivo, es decir, si no se indica al momento de la inscripción, no podrá solicitarlo luego. Para consultas e información de ventas contactar al mail cursos@up.edu.pe.

No esperes más y matricúlate en Pacífico Business School. Recuerda que ser suscriptor de El Comercio te otorga diferentes y exclusivos beneficios. Si todavía no eres parte de nuestra comunidad, suscríbete y empieza a disfrutar.

