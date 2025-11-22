El Comercio anuncia el inicio de la preventa para la Wufathon 4K 2025, la carrera que reúne a cientos de dueños y sus mascotas para correr, caminar y apoyar a los perros que esperan una segunda oportunidad. Esta edición será especial: celebrará los 25 años de Canbo, la reconocida marca de alimentos para perros que impulsa el evento junto a WUF.

Del 23 al 30 de noviembre, los suscriptores de El Comercio accederán a una preventa exclusiva con 50% de descuento sobre el precio general, una oportunidad limitada para asegurar su participación en la carrera del 14 de diciembre. Las inscripciones estarán disponibles a través de Eventrid.

La Wufathon no es solo una actividad deportiva, sino también una jornada solidaria que canaliza recursos hacia iniciativas de rescate y bienestar animal. Cada inscripción contribuye a organizaciones que brindan atención y buscan hogares para perros vulnerables.

El recorrido se realizará en Barranco, en un ambiente seguro y familiar. Habrá puntos de hidratación, zonas de descanso, activaciones y un kit especial para cada inscrito.

Para más información habitual sobre este y otros temas del mundo runner, los lectores pueden seguir el newsletter Entre Runners, escrito por Yanira Dávila.

Con deporte, comunidad y propósito, la Wufathon 2025 vuelve con fuerza —y con un beneficio exclusivo para los suscriptores de El Comercio.