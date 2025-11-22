La presente edición de la Wufathon 4k se realizará el 14 de diciembre en Barranco
La presente edición de la Wufathon 4k se realizará el 14 de diciembre en Barranco
El Comercio anuncia el inicio de la preventa para la Wufathon 4K 2025, la carrera que reúne a cientos de dueños y sus mascotas para correr, caminar y apoyar a los perros que esperan una segunda oportunidad. Esta edición será especial: celebrará los 25 años de Canbo, la reconocida marca de alimentos para perros que impulsa el evento junto a WUF.

Del 23 al 30 de noviembre, los suscriptores de El Comercio accederán a una preventa exclusiva con 50% de descuento sobre el precio general, una oportunidad limitada para asegurar su participación en la carrera del 14 de diciembre. Las inscripciones estarán disponibles a través de .

La Wufathon no es solo una actividad deportiva, sino también una jornada solidaria que canaliza recursos hacia iniciativas de rescate y bienestar animal. Cada inscripción contribuye a organizaciones que brindan atención y buscan hogares para perros vulnerables.

El recorrido se realizará en Barranco, en un ambiente seguro y familiar. Habrá puntos de hidratación, zonas de descanso, activaciones y un kit especial para cada inscrito.

Para más información habitual sobre este y otros temas del mundo runner, los lectores pueden seguir el newsletter Entre Runners, escrito por Yanira Dávila.

Con deporte, comunidad y propósito, la Wufathon 2025 vuelve con fuerza —y con un beneficio exclusivo para los suscriptores de El Comercio.

