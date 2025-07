¿Qué distritos limeños tuvieron la mayor recaudación de impuestos municipales y arbitrios durante la primera mitad del año ?

En los primeros seis meses del 2025, la recaudación de impuestos municipales y arbitrios en los 43 distritos de Lima Metropolitana registró un incremento respecto al mismo período de años anteriores.

De enero a junio, los ingresos percibidos por las municipalidades de la capital relacionados con estos tributos municipales ascendieron a S/2.300 millones, cifra mayor en 10% a lo registrado en el 2024 (2.091 millones).

Sin embargo, el monto percibido por ambos tipos de tributo varía significativamente entre distritos. De enero a junio, la Municipalidad de Lima, así como las municipalidades de Surco, Miraflores, La Molina, San Isidro, Ate, San Juan de Lurigancho y San Borja encabezaron la lista de comunas con mayor recaudación.

En tanto, distritos pequeños o balnearios como Cieneguilla, Chaclacayo, Pucusana, Ancón, Pucusana, Punta Negra, San Bartolo, Santa María y Santa Rosa recaudaron las menores cantidades agregados en ambos rubros.

Entre los impuestos municipales figuran el predial (que grava anualmente el valor de los predios o propiedades de una persona en una jurisdicción determinada), la alcabala (que grava las transferencias de predios urbanos o rústicos), el vehicular (solo de alcance provincial que grava la propiedad de los vehículos con una antiguedad menor de tres años desde su inscripción), a las apuestas, a los juegos y a los espectáculos públicos no deportivos. Los arbitrios son el pago por la prestación o mantenimiento de un servicio público como el de limpieza de calles, mantenimiento de parques y jardines o el serenazgo.

De todos los anteriores, el impuesto predial figura como el más importante en la generación propia de ingresos municipales y representa el 42% del total anual recaudado por las comunas en tributos municipales.

Dentro del rubro de impuestos municipales, su relevancia sube al 65% o 70% del monto anual percibido [ver gráfico].

Brecha per-cápita

A diferencia de las cifras agregadas, solo los distritos de Lima Centro, Lima Moderna y un balneario han recibido la mayor cantidad de recursos por persona tanto a nivel de impuestos municipales como de arbitrios. De enero a junio la lista de montos por habitante la encabeza Santa María del Mar (S/3.056), seguido de San Isidro (S/2.347), Pueblo Libre (S/1.961), la Municipalidad de Lima (S/1.868), Miraflores (S/1.747), Jesús María (S/768), Barranco (S/655) y San Borja (S/613).

En contraste, distritos periféricos, de menores ingresos, o con alta densidad poblacional se sitúan entre los últimos de la lista. De este grupo destacan San Juan de Lurigancho (S/68), San Juan de Miraflores (S/67), Comas (S/63), Puente Piedra (S/56), Carabayllo (S/51), Santa Rosa (S/47), Pucusana (S/38), Villa María del Triunfo (S/34).

Es decir, el primer grupo percibe, al menos 10 veces el monto en tributos municipales que el segundo.

Los factores detrás

¿A qué obedece la brecha entre distritos y qué se puede hacer para mejorar la recaudación? En entrevista con ECData, el economista Luis Arias Minaya, exjefe de la Sunat y docente de la PUCP, explicó que la recaudación de ingresos propios de los municipios en el Perú es baja. Mientras que a nivel local la recaudación municipal nacional apenas bordea el 0,25% del PBI, otros países de la región como Colombia o Chile recaudan el doble y en las naciones de la Unión Europea este ingreso supera el 1% del PBI.

“En el caso del impuesto predial, la recaudación es baja porque no hay un catastro nacional, la cultura de pago es limitada, el otorgamiento de amnistías tributarias es permanente y el valor de los predios está en función a un autovaluo rezagado de los actuales valores de mercado, especialmente en los distritos con mayor capacidad adquisitiva", explica.

El especialista añade que la diferencia en la recaudación entre distritos está relacionada con que el ingreso per-cápita difiere significativamente entre los distritos de Lima Moderna en relación con los periféricos, lo cual se refleja en el valor de las propiedades, así como en propia eficiencia de las administraciones tributarias de los municipios involucrados.

“Hay distritos que han avanzado muchísimo más en su capacidad de recaudar. Algunos han desarrollado la tecnología para el cobro, emiten cuponeras, las hacen llegar a los domicilios, se puede pagar por internet, en cualquier banco, eso no ha sido desarrollados por los distritos periféricos”, opina.

Para Raúl Odría, profesor de ESAN Business Law, la alta informalidad existente y el poco cumplimiento en el pago de los tributos en algunas zonas de la capital influye en los ingresos tributarios percibidos. Asimismo, señala que la cultura tributaria de los contribuyentes también se ve influenciada por la calidad de servicios que reciben de las comunas.

“Es verdad que todos los municipios operan en la cobranza coactiva, en la exigencia de cumplimiento de pago, pero ese mecanismo recae en los contribuyentes que están identificados, formalizados. Pero frente a los contribuyentes que no están formalizados, que no están identificados por el municipio, esto no existe (...) Cuando el ciudadano ve que el distrito está sucio, que las pistas están destruidas, que hay inseguridad, que están descuidados los parques, esta conciencia tributaria nunca va a nacer, porque el vecino va a ver que el impuesto predial que paga o que pretende pagar con esfuerzo no se ve reflejado en nada; sin perjuicio de que algunas de estas cosas se pagan con los arbitrios”. comenta.