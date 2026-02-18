Cencosud nombra a nueva gerente general para sus operaciones en Argentina

Cencosud nombró a su nueva gerente general para sus operaciones en Argentina. Se trata de Dolores Fernández Lobbe, ejecutiva con más 25 años de trayectoria, quien liderará el negocio en un mercado clave para Cencosud, reportando directamente al CEO de la Compañía, Rodrigo Larraín.

La nueva gerente general, que se incorpora a la compañía el próximo 1 de marzo, es licenciada en Administración de Empresas por la Universidad Católica Argentina y cuenta con un MBA de Harvard University.

Además, cuenta con amplia experiencia en el sector retail y consumo masivo, ocupando durante los últimos 15 años diversas posiciones ejecutivas senior, incluyendo liderazgo en países como Argentina y México.

“Estamos convencidos de que la experiencia y liderazgo de Dolores serán un aporte relevante para seguir fortaleciendo nuestra operación en el país y avanzar en nuestras prioridades estratégicas de crecimiento e innovación, en línea con nuestro propósito de servir de forma extraordinaria en cada momento”, indicaron desde Cencosud,

Por su parte, Diego Marcantonio, actual gerente general en Argentina, dejará la Compañía a fines de marzo de 2026. Hasta entonces, ambos trabajarán en un período de transición planificado y con una adecuada continuidad del negocio y el acompañamiento a los equipos en Argentina.