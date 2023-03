Acceso al financiamiento

Zúñiga explicó que existen dos tipos de emprendimiento, el que es por oportunidad y el emprendimiento por necesidad. A su entender, este último no puede adquirir financiamiento porque no tiene un respaldo económico, o porque no cuenta con el apoyo de la pareja quien tiene que firmar los documentos para el crédito.

Sobre ello, Palacios comentó que el empoderamiento se ve desde la educación financiera y son programas como “Supérate Mujer”, los que ayudan a las mujeres cuyos cónyuges no apoyan su emprendimiento.

“Supérate Mujer tiene colocado, a diciembre del 2022, S/ 60 millones y 25 mil usuarias activas. Está en microempresas y después acompañamos a la clienta que crece. Tenemos casos de clientas que comenzaron siendo ambulantes y ya tienen cinco locales”, detalló.