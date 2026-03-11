Resumen

Dados los temores inflacionarios en la Fed, incluso antes de que estallara la guerra, el mercado ha retrasado sus expectativas de dos recortes para el cuarto trimestre del 2026. Foto: GEC.
La reacción de los mercados financieros frente al conflicto de Estados Unidos e Irán parece dar prioridad a los riesgos inflacionarios y a la perspectiva de la política monetaria de la Reserva Federal. En esa línea, Scotiabank señaló que el mercado apuesta por una Fed más restrictiva, retrasando los recortes de tasas para este año con mayor convicción, pese a las presiones del presidente Donald Trump.

