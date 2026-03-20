En este año, la marca china Jetour apunta a colocar unas 9.600 unidades en el mercado de vehículos livianos, indica Alejandro Lucioni, gerente general de Alto Andes, que representa al fabricante asiático.

Esta meta significa un crecimiento del 44% en ventas frente al 2025, sostiene. La marca, que lleva cinco años en el Perú, se posicionó como la novena más vendida del mercado de livianos el año pasado.

Lucioni señala que actualmente el portafolio de Jetour en nuestro país es extenso, pues incluye vehículos compactos, unidades todo terreno y vehículos de 5 asientos.

Añade que el perfil del cliente de Jetour abarca a profesionales y estudiantes jóvenes, trabajadores independientes, entre otros.

Además, el ejecutivo indica que el auspicio al club Universitario de Deportes les ha generado una exposición importante, considerando que el equipo deportivo es tricampeón en la liga peruana.

“Eso nos ha permitido que la exposición de la marca [en los partidos] sea importante, sumado a los hinchas que tiene el club a nivel nacional”, sostiene.

Nuevos modelos

Con el objetivo de crecer a doble dígito, Luciano indica que la marca ya cuenta con los modelos T1, X50 y X70, lanzados al mercado durante el segundo semestre de 2025.

Agregó que entre los lanzamientos 2026 están las versiones híbridas enchufables de la T1 y la Traveller T2.

Sin dar detalles, el ejecutivo señala que espera contar con otros dos modelos electrificados, una camioneta grande y una ‘pick up’.

Por otro lado, Alto Andes proyecta abrir cuatro nuevos puntos de venta para Jetour en Lima y provincias, así como dos talleres adicionales para atender la posventa.

Por otro lado, sobre KYC y Soueast, las otras dos marcas que representa Alto Andes en el país, Lucioni comenta que esperan colocar 1.300 vehículos comerciales de KYC y 700 SUV de Soueast.