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Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Por Christian Silva

En este año, la marca china Jetour apunta a colocar unas 9.600 unidades en el mercado de vehículos livianos, indica Alejandro Lucioni, gerente general de Alto Andes, que representa al fabricante asiático.