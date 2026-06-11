Resumen

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Respecto al acumulado de ventas, Toyota creció 22,4% frente al mismo período del 2025, mientras que Jeotur y Geely crecieron 139,5% y 116,1%, respectivamente. (Foto: Chat GPT)
Respecto al acumulado de ventas, Toyota creció 22,4% frente al mismo período del 2025, mientras que Jeotur y Geely crecieron 139,5% y 116,1%, respectivamente. (Foto: Chat GPT)
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Por Redacción EC

El mercado automotor peruano mantiene el acelerador a fondo en 2026. Entre enero y mayo se comercializaron 102.454 vehículos livianos nuevos, el volumen más alto registrado para este periodo desde que existen estadísticas, según datos de la Asociación Automotriz del Perú (AAP) basados en información de Sunarp.

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