El mercado automotor peruano mantiene el acelerador a fondo en 2026. Entre enero y mayo se comercializaron 102.454 vehículos livianos nuevos, el volumen más alto registrado para este periodo desde que existen estadísticas, según datos de la Asociación Automotriz del Perú (AAP) basados en información de Sunarp.

En este escenario, Toyota se consolida como la marca favorita de los peruanos, mientras que fabricantes chinos como Changan, Jetour, Geely, JAC y Chery refuerzan su presencia en el ranking de ventas.

Las 10 marcas más vendidas del Perú (enero-mayo 2026)

Puesto Marca Ventas acumuladas Participación 1 Toyota 18.587 18,1% 2 Kia 9.595 9,4% 3 Hyundai 9.138 8,9% 4 Changan 6.840 6,7% 5 Jetour 5.830 5,7% 6 Chevrolet 4.862 4,7% 7 Geely 4.398 4,3% 8 Ford 4.319 4,2% 9 JAC 4.049 4,0% 10 Chery 3.668 3,6%

Toyota lidera con amplia ventaja gracias a sus 18.587 unidades vendidas, cifra que le permite alcanzar una participación de mercado de 18,1%. En otras palabras, casi dos de cada diez vehículos livianos vendidos en el país durante los primeros cinco meses del año llevaron el emblema de la marca japonesa.

Más atrás aparece Kia, con 9.595 unidades y una cuota de 9,4%, seguida por Hyundai, que suma 9.138 matriculaciones y concentra el 8,9% del mercado.

El avance de las marcas chinas

Uno de los aspectos más llamativos del ranking es la creciente presencia de fabricantes chinos. Changan se ubica en la cuarta posición con 6.840 unidades y una participación de 6,7%, mientras que Jetour alcanza el quinto lugar con 5.830 vehículos vendidos y 5,7% del mercado.

A ellas se suman Geely (7°), JAC (9°) y Chery (10°), lo que significa que cinco marcas chinas ya forman parte del Top 10 nacional, reflejando una transformación progresiva en las preferencias de los consumidores peruanos.

Un mercado en plena expansión

El sólido desempeño de las principales marcas ocurre en un contexto de fuerte crecimiento para toda la industria. La AAP informó que las ventas de vehículos livianos aumentaron 38,3% entre enero y mayo frente al mismo periodo del año pasado, estableciendo un nuevo récord histórico para los primeros cinco meses del año.

Detrás de este resultado se encuentran factores como una mayor oferta de modelos, mejores condiciones de financiamiento y una demanda que continúa mostrando fortaleza tanto en compradores particulares como en empresas.

Con más de la mitad del año aún por delante, el liderazgo de Toyota parece sólido. Sin embargo, la verdadera batalla del 2026 podría librarse detrás del primer puesto, donde las marcas tradicionales enfrentan la creciente presión de fabricantes chinos que, mes a mes, continúan ganando participación en uno de los mercados automotores más dinámicos de la región.