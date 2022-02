Conforme a los criterios de Saber más

Educadora, mamá y empresaria. Rebeca Velasco, fundadora de Lima Villa College, ha desafiado a su entorno pese a las adversidades que ha enfrentado desde los años ochenta y ha logrado impregnar en sus distintos proyectos un carácter ético que la diferencia, cuenta. En el 2014 , su propuesta educativa –marcada por la disciplina positiva–, además de su expertise adquirido durante más de 40 años en el sector educativo, se congregaron en el plantel ubicado en Chorrillos para formar niños y niñas informados, reflexivos y críticos. Hoy, Rebeca se ha convertido en una Líder Empresarial del Cambio (LEC).

—¿Cómo enfrentó el día a día durante sus primeros años en el sector?

Gracias a la paciencia y comprensión de mis hijos pudimos salir adelante. He tenido épocas terriblemente difíciles con cuatro hijos, sola; y eso me fortaleció para seguir adelante. Además, en un país lleno de altibajos políticos y económicos. A mí ya no me asusta este momento.

—¿Qué cualidades considera le permitieron continuar en la marcha?

En el Perú es difícil [hacer empresa], sobre todo para las mujeres porque no creen en nosotras. Para mí el primer punto es trabajar con ética, ser una buena persona. Mi gente ha visto una correlación entre mi actitud, discurso y las cosas que hemos hecho.

—Con ello en mente, ¿cuáles son los pilares de su propuesta educativa?

Lima Villa College tiene una propuesta educativa más potente e internacional, fortalecida por dos idiomas más –inglés y francés–. Buscamos acompañar [a los alumnos] en su estadía a través de técnicas muy modernas como la disciplina positiva.

—¿Qué fin tiene este método?

Lo académico sigue igual, pero las formas son las que cambian. [La técnica] busca respeto por el niño y por sus talentos; por lo que ellos prefieren hacer en un marco de enseñanza muy completa para que sean ciudadanos capaces de comprometerse con su país y que formen parte activa [del mismo].

—Tomando en cuenta este enfoque, ¿qué prioridades considera se deben asumir desde el Estado para el sector?

Para mí, el ministerio tendría que darle prioridad a la educación pública para ir cerrando brechas. No es un tema económico, [sino] de decisión política del más alto nivel. Nuestro país necesita que prioricemos la educación por encima de todo con un compromiso general.

—Frente a esta demanda identificada, ¿cuáles son sus siguientes pasos?

Queremos replicar [nuestra propuesta educativa] a otros distritos y departamentos de la mano de inversionistas. Ya tenemos los estudios hechos, las cosas están avanzadas [pero] se han paralizado por la pandemia. El Perú necesita que pongamos el hombro también en esto. Estamos dispuestos.

—¿Afrontaron otros retrasos por el COVID-19?

Nos ha ido muy bien. El 95% de padres de familia han estado muy contentos. El [uso de la aplicación] Zoom para nosotros era una cosa cotidiana. Hicimos una capacitación rápida con los profesores. Ya estamos con 510 alumnos en los tres niveles: inicial, primaria y secundaria. También, con tres secciones a partir del primer grado y la idea es que, cuando completemos las tres secciones, podamos crecer a 1.000 alumnos. Primaria está a full. Realmente ahí está nuestro semillero.

—Con la trayectoria alcanzada, ¿considera que ha cumplido todos sus sueños?

Me falta cumplir mi sueño de replicar la propuesta, que no se puede quedar ahí porque ha sido muy trabajada. Tenemos mucha experiencia guardada que hay que mostrarla en otros ambientes. Ha costado algunos años, pero ya tenemos un equipo formado. La mayoría de nuestros profesores ha calificado para bachillerato internacional. Así que no, tengo varios sueños por cumplir todavía.

—En medio de este camino, ¿cómo recibieron la noticia del reconocimiento?

Es un premio que no tiene precio. Lo que me llena de orgullo es que es un premio al trabajo con ética y a las buenas personas que conformamos esta empresa. Me interesa que nuestro proyecto educativo siga adelante de la mejor manera.