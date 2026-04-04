A puertas de las elecciones generales del 2026, una auditoría técnica del Instituto de Desarrollo Industrial Sostenible (IDIS) advierte sobre debilidades estructurales en los planes de gobierno de las organizaciones políticas en carrera. El análisis, que abarcó 34 propuestas, concluye que el 85% carece de viabilidad para conducir al país en el mediano plazo.

El estudio señala que solo una minoría de planes presenta una arquitectura técnica capaz de sostener una política de Estado. En contraste, la mayoría plantea propuestas sin detallar mecanismos de ejecución ni fuentes de financiamiento, lo que evidencia una brecha significativa entre los objetivos planteados y su posible implementación.

La evaluación se realizó sobre 12 ejes estratégicos y detecta que esta brecha supera el 70% en sectores como industrialización, defensa y lucha contra la corrupción. Según el informe, esto limita la capacidad de respuesta frente a desafíos actuales y refleja un desfase entre las políticas planteadas y las necesidades del país.

El documento advierte, además, que varias propuestas abordan problemas contemporáneos con enfoques que no responden a las dinámicas actuales, lo que compromete la efectividad de las estrategias en materia de seguridad y desarrollo.

Jesús Salazar Nishi, presidente del IDIS, señaló que el principal riesgo radica en la falta de claridad sobre cómo se ejecutarán las propuestas. Indicó que gran parte de los planes responde a planteamientos sin desarrollo operativo, lo que podría traducirse en dificultades para sostener la estabilidad institucional. También advirtió sobre la importancia de que las próximas autoridades cuenten con capacidad técnica frente a la expansión de economías ilegales.

El informe identifica que existe coincidencia entre las organizaciones políticas en la necesidad de superar el modelo primario exportador. Sin embargo, advierte que esa intención no se traduce en rutas concretas que permitan avanzar hacia una estructura productiva con mayor valor agregado.

En ese contexto, el IDIS plantea la necesidad de impulsar la industrialización y fortalecer herramientas como las zonas económicas especiales, así como de enfrentar las economías ilegales como condición para el desarrollo.

El análisis concluye que el proceso electoral del 2026 marcará un punto de inflexión en la trayectoria económica del país, ya sea hacia la continuidad del modelo actual o hacia un cambio con implicancias en el crecimiento. Según el IDIS, el desempeño del próximo gobierno dependerá de su capacidad de ejecución y de la articulación política para implementar reformas, en un escenario en el que el país enfrenta oportunidades vinculadas a la demanda global de minerales y al desarrollo de infraestructura estratégica.