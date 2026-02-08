El alto costo de la Nueva Carretera Central obliga a buscar otra forma de pago, según el MEF

El Gobierno volvió a poner en revisión cómo se financiará la Nueva Carretera Central, una de las obras de infraestructura más ambiciosas del país, debido a su elevado costo y a las limitaciones del presupuesto público. La ministra de Economía y Finanzas, Denisse Miralles, sostuvo que asumir el proyecto íntegramente con recursos del Estado no es viable y podría afectar la atención de otras necesidades urgentes.

En entrevista para RPP, señaló que “este tipo de obras no puede hacerse con presupuesto público, porque darle todo ese recurso a un solo proyecto nos quita espacio para financiar colegios, hospitales y otras obras en todo el país”, y explicó que destinar más de S/24.000 millones a una sola carretera reduciría la capacidad del Estado para ejecutar inversiones en distintas regiones. En esa línea, advirtió que insistir en ese esquema podría “condenar el proyecto al fracaso”.

Miralles indicó que el Ejecutivo evalúa alternativas que permitan avanzar con la obra sin cargar todo el peso sobre las arcas públicas, incluyendo mecanismos que generen ingresos y faciliten su sostenibilidad en el tiempo. “No necesariamente tiene que cambiarse la modalidad, pero sí necesitamos un esquema que genere ingresos y haga viable una obra de esta envergadura”, afirmó.

Añadió que, aunque podría iniciarse una primera etapa, mantener el financiamiento exclusivamente como obra pública pondría en riesgo su culminación. “Podemos empezar una primera etapa, pero si dejamos todo el proyecto financiado solo como obra pública, no va a llegar a término”, remarcó.

La Nueva Carretera Central se desarrolla bajo un convenio de Estado a Estado, pero su alto costo ha llevado al MEF a descartar que pueda financiarse únicamente con presupuesto público.

La discusión sobre el financiamiento se produce en un contexto complejo para la gestión del proyecto. Según informó El Comercio, Provías Nacional resolvió de manera unilateral el contrato con PMO Vías, la oficina de gestión de proyectos integrada por empresas francesas que brindaba asistencia técnica a iniciativas como la Nueva Carretera Central, la Vía Expresa Santa Rosa y el puente de acceso al nuevo aeropuerto Jorge Chávez.

La decisión abrió la posibilidad de nuevos arbitrajes internacionales contra el Estado, debido a los términos en los que se dio la anulación del contrato, y volvió a poner bajo la lupa la forma en que se vienen administrando proyectos de gran envergadura. Especialistas advirtieron que este tipo de controversias contractuales puede traducirse en retrasos, mayores costos y riesgos legales adicionales para el país.

Miralles sostuvo que no existen precedentes de una obra de esta magnitud financiada íntegramente con presupuesto público y advirtió que insistir en ese esquema podría impedir que el proyecto llegue a completarse. En ese sentido, indicó que el MEF evalúa alternativas para evitar que la Nueva Carretera Central quede inconclusa.