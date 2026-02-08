Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

(Foto: Antonio Melgarejo).
(Foto: Antonio Melgarejo).
/ ANTONIO MELGAREJO
Por Redacción EC

El Gobierno volvió a poner en revisión cómo se financiará la Nueva Carretera Central, una de las obras de infraestructura más ambiciosas del país, debido a su elevado costo y a las limitaciones del presupuesto público. La ministra de Economía y Finanzas, Denisse Miralles, sostuvo que asumir el proyecto íntegramente con recursos del Estado no es viable y podría afectar la atención de otras necesidades urgentes.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.

El alto costo de la Nueva Carretera Central obliga a buscar otra forma de pago, según el MEF
Economía

El alto costo de la Nueva Carretera Central obliga a buscar otra forma de pago, según el MEF

Precio del dólar hoy, domingo 8 de febrero de 2026: consulta el tipo de cambio en Perú
Mercados

Precio del dólar hoy, domingo 8 de febrero de 2026: consulta el tipo de cambio en Perú

BTS llega al Perú: ¿qué impacto tendrá su concierto? Este es el movimiento económico que genera el K-pop y que aún no conoces
Día 1

BTS llega al Perú: ¿qué impacto tendrá su concierto? Este es el movimiento económico que genera el K-pop y que aún no conoces

Kjolle, el segundo lugar en Latin America’s 50 Best Restaurants: cómo se dio su ascenso y la propuesta que cocina Pía León
Día 1

Kjolle, el segundo lugar en Latin America’s 50 Best Restaurants: cómo se dio su ascenso y la propuesta que cocina Pía León