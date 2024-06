En su Conferencia Mundial de Desarrolladores anual el lunes pasado, Apple realizó varios anuncios significativos relacionados al desarrollo de sus productos, lo que posiblemente influyó en el comportamiento de sus acciones. Apple anunció el primer conjunto de herramientas impulsadas por “Apple Intelligence”, el primer sistema de inteligencia artificial de Apple que llegará al iPhone, iPad y Mac este otoño. Este sistema incluye Genmojis, emojis creados por IA, personalizados y una actualización de Siri que integra a ChatGPT y OpenAI. trabaja con Microsoft. Aún así, las presentaciones de la compañía con respecto a el negocio de la IA transmitieron un mensaje claro: la inteligencia artificial será una gran parte del futuro de la empresa.

Estos avances tecnológicos llegan tras un año en el que Apple no ha tenido un buen desempeño en el mercado de valores. A pesar de ser la empresa más valiosa que cotiza en bolsa desde el 2022, sus papeles en enero cayeron drásticamente debido a dos rebajas de calificación que señalaban un cambio en la demanda de iPhones por el entorno macroeconómico frágil de China. En enero, el stock de Apple llegó a niveles no vistos desde el 2019 y el valor de mercado de la empresa cayó a US $164.000 millones en tan solo la primera semana del año, publicó Bloomberg.

Sin embargo, su competidor Microsoft, también afectado por el desfavorable contexto macroeconómico en China, tuvo una caída menos marcada. El valor de mercado de Microsoft cayó a menos de US $100.000 millones. A diferencia de Apple, Microsoft también se vio favorecido por el negocio de la inteligencia artificial, siendo el mayor accionista de OpenAl e invirtiendo alrededor de US $13.000 millones en la matriz de Chat GPT, según Bloomberg.

En marzo, Apple volvió a ver un cambio desfavorable en su situación cuando Goldman Sachs retiró a la compañía de su “lista de convicción” de empresas con mejor desempeño tras su caída al comienzo de 2024. En abril, en su informe de ganancias del segundo trimestre fiscal, Apple estimó que sus ingresos iban a caer un 4% a US$90,8 mil millones. Así también, sus ganancias experimentarían una disminución de 2,2%, bajando sus ganancias a US$23,64 mil millones.

En mayo, WalletInvestor, una aplicación de finanzas personales basada completamente en predicciones y patrones automatizados sin análisis humano, le otorgó un objetivo de precio por acción de US$168 para los próximos 12 meses. Esta fue una de las perspectivas más pesimistas sobre las acciones de Apple.

¿Una nueva estrella?

El 6 de junio, por primera vez, Nvidia superó a Apple como la segunda empresa más valiosa. Nvidia, una compañía de software que también diseña y produce unidades de procesamiento de gráficos (GPU), llegó a ser valorizada en US$3.012 mil millones.

El precio de las acciones de Nvidia aumentó un 5,2% cerrando en $1.224,40, según Bloomberg. Mientras tanto, la capitalización de mercado de Apple se situó en US$3.003 mil millones después de que sus acciones subieron un 0,8%, indicó Reuters. Este aumento en el valor de mercado de Nvidia fue impulsado por su incorporación de la inteligencia artificial en sus productos.

A esa fecha, Apple aún no había lanzado ningún producto con inteligencia artificial integrada. En una entrevista con Reuters, el director ejecutivo de Longbow Asset Management, una empresa de asesoría de inversiones, Jake Dollarhide, explicó que “Nvidia está ganando dinero con la IA en este momento, y empresas como Apple y Meta están gastando en IA”, aclarando el éxito de la compañía de GPUs.

Esto fue hasta el lunes, cuando Apple finalmente lanzó sus planes tecnológicos a base de IA para el futuro. En una entrevista con Reuters, el analista Dipanjan Chatterjee de Forrester, una empresa de investigación y asesoramiento, comentó que “tal vez haya suficiente en los nuevos y mejorados dispositivos inteligentes de Apple, impulsados por Siri, para contener parte de los ingresos por dispositivos que han estado sangrando últimamente”.

En esa misma entrevista, el analista Dan Ives de Wedbush Securities, una firma de inversión privada, añadió que estiman que más del 15% de la base instalada de Apple se actualizará al iPhone 16.

Según estos analistas, la gama de funciones empleadas con inteligencia artificial, al igual que mejoras de software, impulsarían las ventas de Apple y el valor de sus acciones. Es por ello que un día después de la presentación de la empresa, las acciones de Apple subieron más de un 7% cerrando en US$207,15. Es más, este miércoles por la mañana Apple superó brevemente a Microsoft con una capitalización de mercado de US$3,3 mil millones.

Según la periodista Samantha Kelly, en CNN, este gran impulso hacia la IA no solo ha estimulado las acciones de Apple brevemente, sino que “podría estimular el crecimiento de las ventas y los servicios de iPhone en los próximos años”, a pesar de un entorno económico incierto, particularmente en China. A medida que avanza el año, se espera que innovaciones con “Apple intelligence” y el lanzamiento de actualizaciones para los dispositivos Mac, AirPods, Apple Watch y Vision pro, estén en línea con el objetivo de impulsar aún más las ventas, consolidando la posición de Apple en el mercado y anticipando un año de crecimiento sostenido para la empresa.