MEF: “Seguimos apostando que en el segundo semestre tengamos un PBI que se consolide y nos permita llegar a un crecimiento de 3,5%”

El titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Raúl Pérez Reyes, estimó que el déficit fiscal podría terminar en 2,3% este setiembre.

“Nuestro déficit fiscal está en 2,4%. Esperemos cerrar este mes con 2,3%. El promedio de la región es 5%, lo que significa que tienen que emitir deuda para pagar el déficit fiscal”, expresó durante su participación en el desayuno empresarial ‘Perspectivas para la recta final del Gobierno’, organizado por la Cámara de Comercio Peruano China (Capechi).

La proyección del MEF es alcanzar a cierre del año el déficit fiscal de 2,2%, cumpliendo con la regla fiscal de este 2025.

Proyección del BCR

Este mismo día, el presidente del Banco Central de Reserva (BCR), Julio Velarde, presentó el Reporte de Inflación. En dicho documento, el BCR proyecta que el déficit fiscal de este 2025 llegaría a 2,4%. Según la regla fiscal vigente, el límite de déficit fiscal es de 2,2% en el 2025.

Según el ministro Pérez Reyes, la reducción del déficit fiscal se debe al aumento en el precio internacional de los minerales y el pago de impuestos desde el sector minero, así como la labor de la Sunat.

En ese sentido, señaló que la recaudación tributaria a agosto se incrementó en 13%. No obstante, esto no se traduce totalmente en el déficit por un aumento en la inversión pública, consideró.

“Como tenemos un poco de aumento de gasto en inversión pública, eso no se siente tan rápido [la reducción] en el déficit. La idea es ajustar el presupuesto para que se observe la senda dinámica en el tiempo, que la inversión pública se desacelere un poco y también el déficit fiscal comience a reducir por efectos de la recaudación fiscal”, acotó.

Asimismo, consideró que el nivel de tasa de interés de referencia en el Perú, de 4,25%, se ubica por debajo del nivel de la región, de 10,8%. Ello impacta en otras tasas de interés, agregó.

PBI

Por otro lado, Pérez Reyes indicó que se espera que, en un escenario optimista, el crecimiento económico sea de 3,5% al cierre del año.

En un escenario pesimista, el crecimiento sería de 3,1%, agregó. Sin embargo, consideró que en el segundo trimestre habría una consolidación económica para alcanzar la cifra optimista.

“No vemos una nube gris que nos lleve a pensar en el escenario pesimista. En agosto, nuestro cálculo de crecimiento del PBI está entre 2,7% y 3%. Seguimos apostando que en el segundo semestre tengamos un PBI que se consolide y nos permita llegar a nuestro escenario optimista de 3,5%”, apuntó.

El BCR proyecta que el país crecería 3,2% este año.