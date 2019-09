Entre todas las criptomonedas conocidas, el Bitcoin (BTC) es la número uno. Diversas plataformas web informaron la sorpresiva caída de la divisa a puertas de que los contratos físicos de futuros sobre Bitcoin de la firma estadounidense Bakkt salieran al mercado por primera vez.

Bakkt, plataforma de negociación de BTC de la Bolsa de Nueva York, es la primera de este tipo que recibe la aprobación de los reguladores estadounidenses. Por ello, se esperaba con expectativas el inicio de sus operaciones con la criptomoneda ya que, según el portal criptotendencia, se pensaba que los inversores institucionales agregarían el activo a sus carteras.

Asimismo, la plataforma ‘coindesk’ muestra como el valor de la moneda pasó en un día—del 23 de setiembre al medio día del 24 de setiembre— de tener un valor por US$ 9.500 a un piso cercano de US$ 8.000, una caída de 18,75%, aproximadamente.

Aunque no es inusual que la criptomoneda pierda valor en un par de días e incluso horas, no hay un consenso en los especialistas respecto a su volatilidad. Mientras que unos dicen que se debe a que es un activo muy volátil por su juventud, otros dicen que la volatilidad radica en el nivel de riesgo asociado al activo y otros porque su liquidez es limitada, es decir, la mayoría de criptomonedas está concentrada en pocas manos lo que hace que la oferta del activo sea limitada también, según el portal infobae.

Una hipótesis que considera José Zárate, fundador de Stamping, es que la caída de la criptomoneda se debe a que los grandes compradores buscan adquirir grandes cantidades de Bitcoin para completar su stock y vender en el futuro a través de los contratos.

“Se está creando un factor de motivación (bajando el valor de la moneda) para que los tenedores de Bitcoin salgan a vender y así, los grandes compradores puedan adquirir la criptomoneda en el mercado. La idea es hacer que baje su valor y por temor a que siga bajando, los tenedores se animen a vender para no perder su dinero”, sostiene.

En esta semana, el 'bitcoin' caía la cotización de la moneda en más de US$1.000 en solo un día. (Gráfico: Coindesk Data)

Asimismo el portal criptotendencia explica que esta caída se da justamente en línea con el vencimiento de los contratos de futuros ofrecidos por la Chicago Mercantile Exchange (CME)—mercado estadounidense de derivados financieros y de productos básicos— que lanzó los futuros del Bitcoin en la bolsa desde diciembre del 2017 y ya cuenta con más de 20 liquidaciones exitosas de vencimientos de futuros.

Para Gonzalo Sierra, profesor de economía de la Universidad de Piura, la caída del Bitcoin se debe a que este es un activo muy especulativo.

“En los futuros de Bitcoin, añade volatilidad el hecho que la mayor parte de los inversionistas compre esta criptomoneda para especular con el precio futuro pero no para tener Bitcoins a futuro, es decir, tratarán de venderlos antes de su fecha de vencimiento. En las fechas cercanas al vencimiento se incrementa la volatilidad porque venden para hacer un ‘rollover’ [venta de futuro con vencimiento cercano y compra de futuros con vencimiento a una fecha posterior]”, dijo.

El portal 'coindesk' registra 21 criptomonedas en su base, entre las más famosas se encuentran 'bitcoin' o 'ethereum'. (Gráfico: Coindesk Data).

Asimismo, para el catedrático, el hecho de que se realicen contratos físicos de futuros con los Bitcoin no garantiza que las criptomonedas sean rentables, solo asegura transparencia en las operaciones entre las partes.

“Lo que se ha hecho es ingresar el Bitcoin a un mercado de compra y venta, pero ello no da garantías de que sea un producto bueno o malo, sólo se le está dando un espacio para que la gente puede hacer las operaciones de manera segura . No veo que el mercado de futuros cambie la naturaleza del Bitcoin, es un activo riesgoso cuyo valor subyacente es cero porque no tiene las características del dinero, es una burbuja especulativa, su precio se sustenta puramente por especulación”, dijo.