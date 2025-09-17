El ministro de Economía y Finanzas, Raúl Pérez Reyes, informó que el Ejecutivo trabaja en un paquete de medidas tributarias con el objetivo de fomentar el ahorro previsional en los trabajadores independientes. El anuncio lo hizo durante su participación en la sesión de la Comisión de Economía del Congreso.

“Estamos pidiendo una delegación de facultades para introducir un marco general para, vía reglamento, tratar el detalle de estas medidas tributarias”, explicó el titular del MEF.

El ministro explicó que esta iniciativa formará parte de un régimen de incentivos para el ahorro voluntario, con el objetivo de fortalecer el sistema y contribuir a la inversión privada en el país, en especial en proyectos de infraestructura.

En ese sentido, invocó al Parlamento y a la ciudadanía a cuidar los avances alcanzados con la reforma del sistema previsional aprobada el año pasado. “Esta reforma es una oportunidad para dar a los ciudadanos la seguridad de vivir con dignidad en la vejez mediante una pensión mínima garantizada”, remarcó.

Respecto a la discusión sobre el octavo retiro de hasta 4 UIT de los fondos privados de pensiones, Pérez Reyes fue enfático en ratificar la posición del sector: “Quisiera ser claro ante la Comisión que mi opinión técnica como economista no ha variado, ni tampoco la posición del Ministerio de Economía y Finanzas, que siempre ha sostenido que los retiros masivos afectan la sostenibilidad del sistema y reducen las pensiones futuras”.

Si bien reconoció las urgencias que enfrentan muchas familias, exhortó a los ciudadanos a realizar un uso responsable de sus fondos, de manera que no comprometan la posibilidad de acceder a la pensión mínima.

El titular del MEF resaltó que la reforma incluye pilares que no deben debilitarse, como la mayor competencia entre administradoras, eficiencia en las comisiones, prohibición de retiros masivos y equidad con la introducción de una pensión mínima.

Añadió que la Ley 32123 permitirá la entrada de nuevos actores, como bancos y aseguradoras, lo que dará más opciones de rentabilidad a los afiliados. También destacó la afiliación desde los 18 años, que busca ordenar el registro en el sistema público o privado y evitar duplicidades.

Finalmente, recordó que los aportes de independientes seguirán un esquema gradual, del 2 % en 2028 hasta 5 % en 2034, aunque el MEF evalúa ajustes y nuevos incentivos tributarios. Además, informó que en diciembre se aprobará el reglamento del bono de reconocimiento para los afiliados de la ONP que migren entre sistemas.

Por su lado, el viceministro Erick Lahura advirtió que un octavo retiro daría liquidez inmediata, pero afectaría las pensiones futuras y el ahorro interno.

“El retiro potencial equivale a S/ 26 000 millones, lo que representa el 22.7 % de los fondos previsionales al mes de julio, y afectaría a unos 6.3 millones de afiliados que quedarían sin fondos”, señaló.