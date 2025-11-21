Bitcoin se encamina a su peor desempeño mensual desde que una serie de colapsos corporativos sacudieron el sector criptográfico en general en 2022, informó Bloomberg.

La principal criptomoneda cayó hasta 6,4% el viernes, hasta los 81.629 dólares. Ether, la segunda en importancia, bajó hasta un 7,6%, situándose por debajo de los 2.700 dólares, y varias criptomonedas menores experimentaron descensos similares.

Mientras tanto, las acciones de empresas públicas centradas en criptomonedas no corrieron la misma suerte. Strategy y Circle cayeron aproximadamente 16% y 20% en la última semana respectivamente. Asimismo, el valor total del mercado de criptomonedas cayó por debajo de los 3 billones de dólares por primera vez desde abril, según datos de CoinGecko.

Esta caída se produce en un momento en que muchos creían que 2025 sería un año próspero para las criptomonedas gracias a la postura regulatoria favorable del presidente Donald Trump hacia el sector. Cabe recalcar que esto fue cierto, ya que la mayor parte del año Bitcoin superó al S&P 500.

No obstante, desde el 6 de octubre ha caído aproximadamente 31% desde su máximo histórico de alrededor de US$126.000, en comparación con la ganancia de aproximadamente 3% del S&P 500. Gran parte de esto se debe al desplome repentino de las criptomonedas en octubre, la cautela de la Reserva Federal y la tendencia de los inversores a evitar los activos de riesgo.

“Los mercados están prácticamente a ciegas en estos momentos, carentes de datos macroeconómicos relevantes y actuando a tientas. Este vacío ha desencadenado una venta masiva de activos de riesgo. Un fuerte reajuste en las expectativas de un recorte de tipos de la Reserva Federal en diciembre ha impulsado la liquidación”, afirmó James Butterfill, jefe de investigación de CoinShares.

El reciente desplome de la criptomoneda empezó el 10 de octubre, cuando los operadores experimentaron la mayor liquidación de la historia, según la empresa de análisis CoinGlass. El evento se produjo luego que Trump amenazará a China con una nueva ronda de aranceles.

Por su parte. Vetle Lunde, director de investigación de K33, adoptó una postura más optimista en un informe publicado este martes, señalando la mayor aceptación institucional de las criptomonedas este año. “Prevemos un futuro más prometedor gracias a la aceleración de la adopción institucional en un contexto monetario expansivo”, subrayó.