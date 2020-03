La expansión del coronavirus continúa dejando a su paso nuevas víctimas e incertidumbre por una inevitable recesión económica mundial. Todo inició en Wuhan, ubicado en China, donde frente a la grave situación que tuvieron que pasar diversos negocios, fueron pocas las que adoptaron nuevas estrategias para resistir e incluso mejorar sus números de ventas.

Sin importar el rubro al que se dediquen, desde cadenas de hoteles hasta empresas lácteas, se animaron a digitalizar su servicio y a darle un enfoque distinto a este virus, que ya ha ocasionado más de 6.500 muertes en el mundo.

Por eso, Boston Consulting Group (BCG) seleccionó 10 casos de compañías asiáticas que enseñan, con su propio ejemplo, cómo es posible repuntar económicamente pese a la grave crisis de emergencia sanitaria. Si bien muchas de estas empresas podrían ser vulnerables si surgiera una nueva ola de infecciones locales, ya han ido más allá de la respuesta a la crisis de la recuperación y la planificación posterior a ella.

Revisa la galería al inicio de la nota y descubre cuáles fueron las diez empresas que menciona el artículo How Chinese Companies Have Responded to Coronavirus, así como los planes de acción que ejecutaron.