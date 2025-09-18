La compañía de pago PayPal anunció una nueva alianza con Google, que le permitirá utilizar la tecnología de inteligencia artificial (IA) del gigante de Internet para crear nuevas experiencias de compra impulsadas por IA.

Según informa Yahoo Finance, las soluciones de PayPal se integrarán en todos los productos de Google y, además, la compañía de pago colaborará con Google Cloud para alojar y mejorar su infraestructura tecnológica.

También se conoció que ambas firmas se unirán a otras compañías para promover la adopción del nuevo Protocolo de Pagos con Agentes de Google, el cual fue anunciado el martes.

Dicho protocolo abierto está diseñado para permitir compras iniciadas por agentes de IA y ya tiene el respaldo de más de 60 comercios e instituciones financieras.

Además, de acuerdo con Yahoo Finance, PayPal se incluirá como proveedor clave de pagos con tarjeta en plataformas como Google Cloud, Google Ads y Google Play. Otros productos que Google integrará incluyen el pago personalizado de PayPal, el servicio de pagos Hyperwallet y el servicio PayPal Payouts.