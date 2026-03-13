Resumen

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Gloria Foods informó que ha decidido suspender sus operaciones lácteas en Colombia | Foto: Gloria
Gloria Foods informó que ha decidido suspender sus operaciones lácteas en Colombia | Foto: Gloria
Por Redacción EC

Gloria Foods informó que decidió suspender su operación en la categoría láctea en Colombia y que, como parte de su proceso regular de revisión estratégica del portafolio en la región, enfocará su operación en ese país en la categoría de bebidas.