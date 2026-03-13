Gloria Foods informó que decidió suspender su operación en la categoría láctea en Colombia y que, como parte de su proceso regular de revisión estratégica del portafolio en la región, enfocará su operación en ese país en la categoría de bebidas.
Gloria Foods informó que decidió suspender su operación en la categoría láctea en Colombia y que, como parte de su proceso regular de revisión estratégica del portafolio en la región, enfocará su operación en ese país en la categoría de bebidas.
En un comunicado, señaló que en esa categoría “identifica oportunidades para optimizar su presencia en el mercado y consolidar su plataforma de alimentos en los países en los que opera”.
“Esta decisión contempla el cierre parcial de la planta de Cogua, así como la suspensión de otras actividades vinculadas a esta línea de negocio en el país. Gloria Foods reafirma su compromiso con la generación de valor y el desarrollo de los mercados donde tiene presencia”, añadió.
El holding dio a conocer que determinó concentrar sus esfuerzos en el negocio donde reconocer mayores ventajas competitivas y oportunidades de crecimiento sostenible.
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