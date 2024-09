Durante el ‘roadshow’ de inversiones InPeru, realizado esta semana en Nueva York, la ejecutiva de Scotiabank asegura que existe apetito de inversión por el Perú tanto para papeles soberanos como corporativos. Además, aunque el ruido político sí generó preguntas y dudas en esta plaza financiera, los fundamentos macroeconómicos peruanos continúan sólidos.

Según el último Marco Macroeconómico Multianual (MMM), la inversión privada va a crecer 2,5% este año y el PBI acabaría más o menos alrededor del 3,2%. ¿Son proyecciones optimistas desde el punto de vista de Scotiabank?

Desde el punto de vista de Scotiabank, nosotros tenemos una perspectiva buena para la economía del siguiente año, pero no con un rebote amplio en términos de cada uno de los sectores. Entre los principales sectores que impulsan el crecimiento están agro y la minería, por los precios altos. Les sigue la pesca, porque la temporada pasada casi no hubo exportación. Siendo así, de alguna manera estamos alineados con las perspectivas en términos generales del MMM, pero en términos de depósitos y movimiento de las colocaciones, por ejemplo, vemos que las colocaciones están alrededor del 4,5% -5% de crecimiento este año. Nuestras perspectivas del PBI no son tan elevadas, pero sí optimistas.

TAMBIÉN LEE | Uno de cada cuatro jóvenes no logra mantener su empleo formal

El 2,5% de crecimiento de inversión privada lo es posible para este año.

No tengo en este momento el dato desagregado, pero vemos la inversión privada con optimismo, quizá llegar a un 2% -2,5% este 2024 sería posible.

¿Con algún sector liderando este crecimiento?

La minería es de los grandes importadores.

¿Han tenido ya algunas reuniones con inversionistas aquí en Nueva York?

Hemos tenido reuniones con el MEF y el Banco Central de Reserva. También, hemos tenido un acercamiento con los diversos inversionistas para programar una reunión el jueves (hoy). Hay incertidumbre respecto al ruido (político) por el cambio de ministros, dos de ellos iban a venir y al final no viajaron (a Nueva York), pero finalmente creo que el inversionista está confiado en la estabilidad macroeconómica del país. Hubo también muchas preguntas sobre la situación de Petro-Perú en particular, que también está relacionado a la estabilidad macroeconómica del país. Lo bueno es que después de las reuniones con el MEF y el BCR, hay confianza en que nada va a cambiar en términos macroeconómicos, ni tampoco habrá rescate de Petro-Perú que signifique mayores déficits, presupuesto o salida de efectivo.

El ministro Arista, titular del MEF, ha asegurado que no se dará más dinero a Petro-Perú.

Este fue el mismo mensaje que recibimos, que no se va a dar más dinero. Sí se ha hablado de garantías, herramienta que ya se usa para la deuda de corto plazo y no se descarta dar garantías para la deuda de largo plazo para una reestructuración más importante.

Más allá del ruido, ¿hay apetito de inversión por el Perú?

Se siente apetito, tanto para papeles soberanos como para corporativos. Perú sigue siendo un país en el cual los inversionistas están poniendo el ojo. Necesitamos dar mayor confianza a los inversionistas. En nuestras distintas lecturas del mercado, más allá de esta reunión, vemos que siempre existe la demanda. Todo depende de los precios, la situación macronecónica y si se afecta o no el rating peruano.

¿Hay algún sector que esté particularmente interesado en el Perú?

Las inversiones más grandes vienen por la minería (…) Cuando se está en periodo de construcción, el banco es el que apoya con el financiamiento y luego las empresas salen al mercado de capitales. Como banco seguimos confiando en las inversiones, aplaudimos realmente todo el esfuerzo que está haciendo el gobierno para impulsar las buenas inversiones que han estado paradas bastante tiempo en ProInversión.