Año de decisiones: Cuando el ruido crece, el sentido importa más

Cada tanto, la industria necesita detenerse y mirar. No para contemplar, sino para calibrar. Para preguntarse si las decisiones que estamos tomando hoy están realmente preparadas para el escenario que viene. Este año, esa pausa se vuelve más urgente. El Perú entra a un 2026 marcado por un proceso electoral complejo, señales de recuperación económica y una ciudadanía exigente, fragmentada y poco tolerante a los discursos vacíos.

Ese contexto es el que albergó este año al Meaningful Day, un espacio de conversación necesario: un encuentro donde economía, tecnología, medios, cultura y negocio se cruzaron sin atajos. Una pausa estratégica en medio del vértigo.

Newsletter exclusivo para suscriptores Maro Villalobos te revela antes que nadie las claves del mundo económico y empresarial, cada sábado.

Y la respuesta fue clara: sala llena, con líderes de marcas, medios y tecnología compartiendo ideas, desafíos y oportunidades. Pero lo más valioso fue lo que se puso sobre la mesa.

Desde la mirada económica, Diego Macera fue claro. Los fundamentos están ahí y el país podría crecer más de 3,2% en 2026, pero el verdadero riesgo no es macroeconómico, sino político. Esperar estabilidad no es una estrategia. Anticipar escenarios, sí. Y eso aplica tanto para la inversión como para la construcción de marca.

En paralelo, la tecnología dejó de ser una promesa. El colombiano Edward Molina, líder regional de CSA, nos llevó al centro del debate más vigente: la inteligencia artificial ya genera retorno para marcas globales, pero su impacto depende —más que de la tecnología— de la visión de negocio detrás. Jean Vite, director de innovación comercial de TelevisaUnivision México, nos enseñó que el entretenimiento dejó de ser un formato y se convirtió en plataforma estratégica. Con el Mundial 2026 a la vista, el fútbol será comunidad, emoción y consumo simultáneo. Y no lo decimos nosotros: lo dicen 104 partidos, 72 de ellos en exclusiva para una región que vive el deporte como identidad.

Abel Delgado, head de Havas Play España y Jean Ferrari, director de la FPF, desde realidades distintas, nos mostraron el poder de las pasiones. Cuando una marca habita el territorio de sus audiencias —ya sea un estadio, una consola o una playlist—, deja de ser publicidad para convertirse en experiencia compartida. El destacado productor musical Miguel de Narváez cerró la jornada con un mensaje tan simple como potente: la música sigue siendo uno de los pocos códigos emocionales que cruzan generaciones y contextos. Quien logre encontrar su identidad sonora, se quedará en la memoria del consumidor.

Hoy, mientras muchos analizan cómo será este año, nosotros creemos que el reto es distinto: no se trata de predecir el 2026, sino de prepararse con propósito. Porque los años difíciles no son una pausa del crecimiento. Son la prueba. Y en esa prueba, quienes logran conectar de forma significativa —con data, con cultura, con creatividad— no solo sobreviven. Lideran.

Por eso, más que una jornada de exposiciones, el Meaningful Day fue una invitación a actuar. A dejar de lado el piloto automático y preguntarnos si las decisiones que estamos tomando hoy son las que nos permitirán crecer mañana.

Porque los próximos meses no serán fáciles. Pero las marcas que entienden su rol, que responden con coherencia y que se atreven a construir desde lo real, no solo seguirán siendo relevantes. Serán necesarias.