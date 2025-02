En mi último artículo, recordé a los inversores que somos optimistas respecto de las acciones estadounidenses a medio y largo plazo y que seguimos siendo cautelosamente optimistas a corto plazo debido a una volatilidad mayor de la deseada. Las tasas de interés más altas, o la expectativa de que lo sean, crean un entorno más desafiante para las acciones. El artículo concluía que la economía estadounidense podría estar desacoplándose de la economía global. Si bien Estados Unidos podría entrar en la Fase II del ciclo económico, donde el PIB y la inflación se aceleran juntos, la economía global podría entrar en la Fase III, donde la inflación se acelera y el PIB se desacelera. Nuestro pronóstico no ha cambiado. Esperamos que la economía estadounidense fluctúe entre la Fase II y la Fase III durante 2025. La volatilidad aumenta y reina la confusión entre los inversores durante estas dos fases del ciclo económico, pero el mercado de valores no entra en un ciclo bajista. Esto es importante porque las recesiones económicas crean ciclos de mercado bajista en las acciones. Sin embargo, no todos los mercados bajistas crean una recesión económica, sino que siempre ocurre lo contrario.

Los aranceles comerciales pueden añadir volatilidad a un entorno bursátil ya de por sí complicado. La inteligencia artificial (IA) desde China añade una competitividad repentina e inesperada a la industria estadounidense de microchips. Por cierto, me sorprendió que la semana pasada los inversores se tomaran al pie de la letra las noticias chinas. ¿Desde cuándo hemos creído todo lo que dicen? El tiempo lo dirá. Sin embargo, las noticias añaden volatilidad al mercado bursátil, pero no cambian el ciclo económico. Esperamos debilidad a corto plazo en las acciones de bolsa debido a que las megaempresas como Invidia (NVDA), Microsoft (MSFT) y Apple (AAPL) muestran tendencias mixtas o a la baja a corto plazo.

La pregunta que sigue al párrafo anterior es si este es el comienzo de un ciclo de mercado bajista. En mi opinión, la respuesta es no. Sin embargo, esto complicará el desempeño del mercado de valores de febrero y quizás incluso del primer trimestre. Febrero es históricamente volátil y lo anterior solo se suma a su estacionalidad negativa. Sin embargo, el crecimiento del PIB y la inflación no están señalando una recesión económica, lo que podría crear un mercado bajista. Es por eso que nuestro proceso analítico de gestión de riesgos de cartera está íntimamente vinculado al ciclo económico. En otras palabras, incluso si las noticias de China no son falsas, no cambiarán el pronóstico económico a corto plazo en los EE. UU.

Desde una perspectiva macroeconómica, vale la pena señalar que el dólar estadounidense (USD) recuperó su tendencia alcista la semana pasada en comparación con el euro, la libra esterlina, el dólar canadiense, el peso mexicano y el yen japonés. Este movimiento probablemente esté relacionado con la decisión del BCE de la semana pasada de reducir las tasas de interés, mientras que la FED dejó las tasas sin cambios y aplazó los recortes futuros. Este movimiento habla de la fortaleza de la economía estadounidense. Nuevamente, no debería haber motivos para temer un mercado bursátil bajista si no hay una recesión económica cercana.

Por último, las tendencias en materias primas son mixtas. Nuestro análisis de tendencia a medio plazo del petróleo ($WTIC) sigue siendo bajista, mientras que la tendencia a corto plazo sigue bajo presión bajista. Está tratando de recuperar la tendencia alcista, pero la resistencia en $74.5 todavía impide dicha recuperación. El cobre ($COPPER) sigue en una tendencia bajista mientras lucha contra un área de resistencia a corto plazo alrededor de $4.35. En nuestra opinión, estos dos productos básicos son buenos indicadores del crecimiento económico global y la inflación. Actualmente, ambos pueden tomarse como lecturas débiles, mientras que los índices de materias primas CRB y DBC, el maíz y el café siguen en tendencias alcistas.