El actual contexto geopolítico internacional impone nuevos desafíos a la artesanía. Si bien el sector había identificado a Emiratos Árabes Unidos, Qatar y Turquía como mercados estratégicos en su proceso de diversificación, ante las dificultades que enfrenta en EE.UU. por la aplicación de aranceles, lo que acontece en el Medio Oriente exige mayor cautela, señaló el presidente del Comité de Artesanías de la Asociación de Exportadores (Adex), Orlando Vásquez Buenaño.

“Lamentablemente, el escenario será complejo todo el año, pues los pedidos se trabajan entre 6 a 8 meses de anticipación. En la actualidad se están desarrollando las campañas de Halloween, Navidad y pronto deberían iniciarse los pedidos para el 2027 y colecciones que serán presentadas en las ferias”, explicó.

A esta situación, continuó, se suma la prudencia en otros destinos clave. En el caso de Estados Unidos, que en el 2025 concentró el 61% de los envíos, persiste la incertidumbre respecto al contexto político del Perú y los aranceles, lo que estaría retrasando las decisiones comerciales.

“Se sintió especialmente en febrero. Había delegaciones interesadas en venir, pero postergaron sus viajes hasta tener un panorama más claro. En tiempos de incertidumbre, los consumidores priorizan bienes esenciales y dejan de lado productos de decoración y regalo”, agregó.

Día del Artesano

En el marco del Día del Artesano Peruano, que se celebra cada 19 de marzo, Vásquez Buenaño resaltó el valor cultural y económico del sector, a pesar de los desafíos actuales. Recordó que existen más de 800 mil artesanos en el país, muchos de los cuales están migrando hacia otras actividades ante la falta de oportunidades.

“Ellos son portadores de una herencia invaluable. En sus manos se reflejan tradiciones que se remontan a culturas como los Chavín, Mochica, Wari y Tiahuanaco”, enfatizó.

Asimismo, comparó la evolución de la artesanía peruana con la mexicana, con un legado igual de importante, mientras que en Perú las ventas internas y exportaciones se aproximan a los US$450 millones, en el vecino país el monto se acerca a los US$10 mil millones; no obstante, consideró que existe un potencial para alcanzar al menos los US$1,000 millones y ser más competitivos a nivel internacional.

En esa línea, destacó la necesidad de modernizar el sector y cambiar su percepción. “Hoy no solo hablamos de artesanos tradicionales, sino de empresas que integran ingenieros, arquitectos y especialistas en marketing. Puede convertirse en un nuevo motor de desarrollo si se le brinda el impulso adecuado”, subrayó.

Exportaciones

Según la Gerencia de Manufacturas de Adex, en enero del 2026, los envíos al exterior de artesanía sumaron US$2 millones 169 mil, registrando una caída de -11% frente al mismo mes del 2025 (US$2 millones 436 mil).

Resaltaron los suéteres de punto de lana o pelo fino (US$ 286 mil), estatuillas y artículos de cerámica para adorno (US$239 mil), juguetes que representan animales o seres no humanos (US$226 mil), cardiganes de punto de lana o pelo fino (US$184 mil) y suéteres de punto de algodón (US$159 mil).

Con un 64,4%, EE.UU. lideró los pedidos (US$1 millón 397 mil), pese a una contracción de -9,2%. Le siguió Canadá (US$157 mil), Alemania (US$132 mil), Reino Unido (US$106 mil) y Suiza (US$ 61 mil). Dentro del top ten destacaron por sus mayores tasas de crecimiento Chile (225,5%), Alemania (210,2%) y Reino Unido (171,6%).