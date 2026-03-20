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Orlando Vásquez Buenaño, presidente del Comité de Artesanías de Adex, sostuvo que el escenario será complejo todo el 2026. Foto: Adex.
Orlando Vásquez Buenaño, presidente del Comité de Artesanías de Adex, sostuvo que el escenario será complejo todo el 2026. Foto: Adex.
Por Redacción EC

El actual contexto geopolítico internacional impone nuevos desafíos a la artesanía. Si bien el sector había identificado a Emiratos Árabes Unidos, Qatar y Turquía como mercados estratégicos en su proceso de diversificación, ante las dificultades que enfrenta en EE.UU. por la aplicación de aranceles, lo que acontece en el Medio Oriente exige mayor cautela, señaló el presidente del Comité de Artesanías de la Asociación de Exportadores (Adex), Orlando Vásquez Buenaño.

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