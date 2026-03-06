Escuchar
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

La economía peruana logró en 2025 un crecimiento cercano a lo esperado en las últimas proyecciones. (Imagen: Andina)
La economía peruana logró en 2025 un crecimiento cercano a lo esperado en las últimas proyecciones. (Imagen: Andina)
Por Maritza Saenz

La última Encuesta de Expectativas Macroeconómicas del Banco Central de Reserva del Perú (BCR) muestra que, en febrero, las expectativas empresariales a tres meses sobre la economía peruana retrocedieron frente al mes previo. Aun así, el indicador se mantiene dentro del tramo optimista.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.