La Cámara Peruana de la Construcción (Capeco) presentó el Informe Económico de la Construcción N.° 98, en el que se confirma que el sector cerró 2025 con uno de sus mejores desempeños de la última década, aunque las perspectivas para 2026 muestran un escenario de mayor incertidumbre.

En diciembre de 2025, la construcción creció 12%, triplicando la expansión del PBI nacional y registrando su mejor resultado desde 2013, sin considerar el rebote pospandemia. El consumo de cemento aumentó 14% ese mes, acumulando tres meses consecutivos con tasas de dos dígitos. En el acumulado anual, el sector creció 6,7%, su mejor desempeño de los últimos cuatro años.

Sin embargo, para 2026 se anticipa una expansión más moderada, especialmente en inversión pública. En enero, el avance de obra pública cayó cerca de 20%, principalmente por la contracción en el gobierno nacional y el ajuste posterior al fuerte cierre presupuestal de diciembre.

Asimismo, preocupa la situación de la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN), que ejecutó más del 26% de su presupuesto anual en enero, lo que podría generar restricciones hacia el segundo semestre si no se asignan recursos adicionales. De acuerdo con Capeco, este escenario impactaría proyectos estratégicos como los sistemas de drenaje pluvial en el norte del país, aún inconclusos desde el fenómeno de El Niño costero de 2017.

El problema de las obras paralizadas continúa siendo crítico. Según el Banco Mundial, alrededor del 45% de las obras iniciadas desde 2012 están detenidas, representando más de US$50 mil millones en inversión inmovilizada. Más de la mitad del monto corresponde al gobierno nacional, mientras que la mayor cantidad de proyectos se concentra en gobiernos locales.

Por otro lado, el informe reveló un panorama distinto en la inversión privada, que mostró un desempeño sólido: creció 10,1% en 2025 y habría mantenido una expansión cercana al 10% en enero de 2026. Destacó especialmente la inversión minera, que aumentó 26% el año pasado. El mecanismo de Obras por Impuestos también inició el año con un dinamismo relevante.

En el mercado hipotecario, los desembolsos alcanzaron un récord nominal cercano a S/17.000 millones, con un crecimiento de 19,7%. No obstante, las colocaciones tradicionales del Fondo Mivivienda retrocedieron frente a 2021, mientras que la Cobertura de Riesgo Crediticio se consolidó como un instrumento más eficiente para movilizar recursos privados.

Respecto al nuevo gobierno de José Balcázar, Capeco señaló que se deberá organizar rápidamente al Estado para enfrentar la emergencia por el Fenómeno El Niño, en un aparato público que ha mostrado debilidades en prevención, atención y reconstrucción.

En esa línea, Julio Cáceres, presidente de Capeco Arequipa, advirtió que la emergencia provocada por intensas lluvias, huaicos y deslizamientos en la región pudo mitigarse con prevención y planificación territorial adecuada.

El gremio también se refirió a la propuesta de fusionar el MTC y el Ministerio de Vivienda para crear un “Ministerio de Infraestructura”. Indicaron que no constituye una solución real a los problemas de gestión pública.

“Reorganizar entidades toma tiempo, genera costos de transición y no garantiza mejores resultados, como lo evidencian las dificultades observadas en la ANIN y en el modelo G2G. Además, se perdería el principio de especialización en la formulación de políticas y en la ejecución de obras ”, explicó Capeco.