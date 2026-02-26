Resumen

Capeco anticipa para el 2026 una expansión más moderada, especialmente en inversión pública. (Foto: Andina)
Por Redacción EC

La Cámara Peruana de la Construcción (Capeco) presentó el Informe Económico de la Construcción N.° 98, en el que se confirma que el sector cerró 2025 con uno de sus mejores desempeños de la última década, aunque las perspectivas para 2026 muestran un escenario de mayor incertidumbre.

