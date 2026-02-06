Cencosud: ingresos en Perú crecieron 4,4% impulsado por Cenco La Molina

Cencosud informó que en Perú, durante el cuarto trimestre del 2025, los ingresos crecieron 4,4% y 11,7% en CLP interanual, impulsados por un sólido desempeño del formato Cash & Carry (SSS +4,0% interanual), el crecimiento continuo de las ventas de e-commerce (+32,7% interanual), la apertura de una nueva tienda Metro durante el trimestre, y la expansión de Wong en Cenco La Molina.

Por su parte, el ebitda ajustado en el país aumentó 4,0% en moneda local y 11,1% en CLP interanual, alcanzando un margen de Ebitda ajustado de 12,2%. Este resultado fue respaldado por un mayor Ebitda ajustado interanual en Supermercados y Centros Comerciales.

“Mirando hacia adelante, vemos señales económicas positivas en los países donde operamos y seguiremos enfocados en ejecutar nuestra estrategia con disciplina, rentabilizar nuestros activos y profundizar el desarrollo de nuestro ecosistema, convencidos de que este camino nos permitirá acelerar el crecimiento rentable y seguir entregando valor sostenible a nuestros clientes y accionistas”, sostuvo Rodrigo Larraín, CEO de Cencosud.

En el cuarto trimestre, Cencosud también registró crecimiento en ingresos en 5 de los 6 países donde opera y, a nivel consolidado, una expansión de márgenes acercándose a niveles de doble dígito, con un aumento significativo de la Utilidad Líquida Distribuible, que más que se duplicó respecto del mismo período del año anterior.

Este desempeño se sustentó en una ejecución disciplinada, apoyada por eficiencias operativas, formatos con propuestas de valor más competitivas, el fortalecimiento de Marcas Propias y la expansión de capacidades del negocio de Retail Media.

La Utilidad del trimestre alcanzó US$171 millones, representando un aumento de 342,8% frente al cuarto trimestre de 2024, impulsado por un mejor resultado operacional y por un efecto positivo del tipo de cambio en el resultado no operacional, en comparación con el mismo período del año anterior.

Durante el ejercicio 2025, la compañía también registró un aumento de 70,4% en su Utilidad acumulada, US$419 millones. En cuanto a los ingresos, en el año completo, estos alcanzaron US$17.445 millones, representando un alza de 0,6% respecto del año anterior, donde el crecimiento en 5 de los 6 países con operaciones fue compensado por el ajuste de hiperinflación en Argentina. Excluyendo este efecto, los ingresos consolidados aumentaron 5,2% totalizando US$17.766 millones.

El Ebitda Ajustado acumulado, en tanto, disminuyó 5,8% frente al año anterior, principalmente por el impacto del ajuste por hiperinflación en Argentina. Sin considerar este efecto, el EBITDA Ajustado acumulado alcanzó US$1.587 millones, lo que representa una disminución de 3,0% respecto del año anterior.

“En Cencosud seguimos avanzando en la ejecución de nuestro plan estratégico, enfocado en fortalecer el crecimiento rentable y consolidar un Ecosistema Retail cada vez más integrado y eficiente, siempre con el cliente y nuestros colaboradores en el centro de nuestras decisiones”, agregó Larraín.