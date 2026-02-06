Escuchar

Este registro estuvo impulsado por las ventas e-commerce, la apertura de la tienda Metro y la expansión de Wong en Cenco La Molina. (Foto: Cencosud)
Cencosud informó que en Perú, durante el cuarto trimestre del 2025, los ingresos crecieron 4,4% y 11,7% en CLP interanual, impulsados por un sólido desempeño del formato Cash & Carry (SSS +4,0% interanual), el crecimiento continuo de las ventas de e-commerce (+32,7% interanual), la apertura de una nueva tienda Metro durante el trimestre, y la expansión de Wong en Cenco La Molina.

Cencosud: ingresos en Perú crecieron 4,4% impulsado por Cenco La Molina
Perú

