Esta mañana trascendió, tras una publicación realizada por el medio Bloomberg, que la empresa China Southern Power estaría evaluando ofrecer US$3.000 millones por los activos de distribución de Enel Perú, hecho que se convertiría en una de las mayores operaciones transfronterizas de un comprador chino en este 2023.

Ante dicha información, Enel Distribución Perú comunicó a la Superintendencia de Mercado de Valores (SMV) que, su matriz le confirmó que la sociedad China Southern Power Grid International (HK) Co., Ltd. se encuentra realizando actualmente un proceso de ‘due diligence’ (diligencia debida) de la empresa.

Mediante un “Hecho de importancia”, precisa: “Cumplimos con informar que se ha tomado conocimiento de la nota publicada hoy en horas de la mañana por el medio Bloomberg, titulada “China Southern Weighing Bid for $3 Billion Enel Peru Assets, Sources Say”, que señala que China Southern Power Grid Co. está considerando efectuar una oferta vinculante por las operaciones de distribución de energía del Grupo Enel en Perú”.

“Nuestra sociedad matriz, Enel, nos ha informado que la sociedad China Southern Power Grid International (HK) Co., Ltd. se encuentra realizando un proceso de due diligence con relación a Enel Distribución Perú S.A.A. Al respecto, cumplimos con informar que no contamos con información respecto al estado de las negociaciones, ni sobre el monto de la eventual transacción”, agrega.

Enel Perú

En su publicación, Bloomberg señala que las consideraciones se mantienen en curso aunque, efectivamente, no existe la certeza de que China Southern Power proceda a realizar la oferta.

Lo que sí es claro, dijeron, es que la estatal china no está interesada en los activos de generación de la empresa italiana, que podrían alcanzar los US$ 2.500 millones en un proceso de adquisición.

En noviembre del año pasado Enel anunciaba su retiro del Perú y la venta de todos sus activos a partir del 2023, ,

Francesco Starace, CEO de la multinacional, señaló que el repliegue de “algunos negocios y geografías que ya no están alineadas con su estrategia” comprendía también la venta de sus negocios en Argentina y Rumania.

Actualmente, Enel Distribución Perú, suministra electricidad a la zona norte de Lima Metropolitana, el Callao, así como a las provincias de Huaura, Huaral, Barranca y Oyón.