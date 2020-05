En el primer trimestre del año, las agroexportaciones peruanas sumaron ventas por US$ 1.654 millones, pese a los impactos iniciale del coronavirus en la economía mundial.

Este desempeño representó un crecimiento de 6,7% en comparación a lo registrado en el mismo periodo del año pasado, según informó el Ministerio de Agricultura y Riego (Minagri).

Los productos de mayor demanda fueron uva fresca, mango fresco, palta fresca, mango congelado, espárrago fresco, café sin tostar, arándanos rojos, preparaciones utilizadas para la alimentación de los animales, demás frutas frescas, bananas frescas, quinua, cacao en grano, espárragos preparados, arroz semiblanqueado y leche evaporada.

Estos 15 productos explicarían el 73% de la oferta exportable peruana en el primer trimestre.

Por su parte, las exportaciones agrarias tradicionales alcanzaron los US$ 62 millones. Dentro de este grupo de productos resaltan las exportaciones de café sin tostar (US$ 46 millones) y azúcar (US$ 8,4 millones), que significan el 89% de las agroexportaciones tradicionales

En cuanto a las exportaciones agrarias no tradicionales, sumaron US$ 1.592 millones en el trimestre evaluado (96% de las agroexportaciones totales), un crecimiento de 9,3%.

Solo las exportaciones de frutas (US$ 1.020 millones) y legumbres (US$ 203 millones) representaron el 77% del rubro. Las frutas y cereales (principalmente, arroz y quinua), registraron cifras positivas de crecimiento de 19% y 24%, respectivamente.

Los productos que alcanzaron mayor crecimiento durante este periodo respecto a similar periodo del 2019 fueron: arroz semiblanqueado (+461%), paltas frescas (+226%), uvas frescas (+23%), mango congelado (+31%), quinua (+6%), mangos frescos (+3,3%) y espárragos frescos (+1,8%).

____________________________________________

¿Cómo evitar la propagación del coronavirus?

Para reducir la probabilidad de contagio existen varias maneras. Las principales son:

· Lavarse las manos con agua y jabón por 20 segundos y usar alcohol o gel desinfectante.

· Mantenerse a una distancia mínima de 1 metro de cualquier persona.

· Evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca, debido a que las manos al palpar muchos objetos y superficies pueden recoger el virus.

· Mantener una buena higiene respiratoria: si tose o estornuda deberá cubrirse la boca y la nariz con el codo doblado o con un pañuelo de papel, que deberá desecharse de inmediato.

· Permanecer en casa si no se encuentra bien. En caso tenga fiebre, tos y dificultad para respirar, busque atención médica y siga las instrucciones que le de personal de salud.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RELACIONADO

¿Cuánto dinero puedo retirar de mi fondo de AFP?