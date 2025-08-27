Diners Club Perú anunció la designación de Judith Reyes como su nueva Chief Executive Officer (CEO).

Reyes cuenta con más de 20 años de experiencia en la industria de medios de pago. Ha ocupado posiciones ejecutivas en bancos, fintechs y empresas de servicios financieros. Además, Diners Club destacó que ha formado parte de directorios clave dentro del ecosistema de pagos, aportando su experiencia en innovación, transformación y desarrollo de negocios de alto impacto.

Newsletter exclusivo para suscriptores Maro Villalobos te revela antes que nadie las claves del mundo económico y empresarial, cada sábado.

“Asumo este nuevo rol con mucho entusiasmo y mi total compromiso. Estoy convencida de que, junto a nuestro equipo, continuaremos impulsando la evolución de Diners Club Perú, consolidando nuestra posición en el mercado, fortaleciendo nuestras alianzas estratégicas y ampliando nuestra propuesta de valor para ofrecer experiencias verdaderamente únicas a nuestros socios”, señaló Judith Reyes.

Judith Reyes nueva Chief Executive Officer de Diners Club Perú.

En su nuevo rol, Judith liderará la transformación digital y la innovación de Diners Club Perú, con un enfoque estratégico orientado a fortalecer las relaciones con los socios y ampliar la propuesta de valor en el mercado financiero.

Bajo su liderazgo, Diners Club Perú señaló que continuará ofreciendo beneficios exclusivos y de alto nivel, reafirmando su posición como referente en el segmento premium y consolidando su propósito de brindar experiencias memorables a sus socios.