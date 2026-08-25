El precio del dólar inició la sesión en S/3,345, ligeramente por debajo del cierre previo de S/3,3470, en un contexto en el que el dólar global opera prácticamente sin cambios (-0,03%) frente a sus principales pares.

El mercado muestra un mayor apetito por riesgo luego de que las medidas económicas anunciadas por el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, resultaran menos agresivas de lo esperado, especialmente al evitar penalizar directamente a China.

“El foco macroeconómico está puesto en el dato de inflación que se conocerá mañana y en el esperado discurso de Kevin Warsh, presidente de la Reserva Federal, en Jackson Hole, que se perfila como un catalizador clave para el mercado tras el reciente plan del Tesoro para contener los rendimientos de la deuda a largo plazo”, señaló Jorge Luis Huayta, trader FX de Kambista.

En los mercados internacionales, Huayta indicó que el petróleo retrocede ante mayores expectativas de avances diplomáticos en Medio Oriente, mientras que el oro y la plata se mantienen firmes alrededor de US$4,625 y US$68,0, respectivamente. En tanto, el cobre registra un avance intradía de 0.66% y cotiza en US$6,73 por libra, reforzando el flujo exportador de divisas hacia el mercado peruano.

En el plano local, el especialista explicó que la fortaleza del cobre brinda respaldo a la moneda peruana a través de la balanza comercial. En cuanto a los niveles técnicos de negociación, el mercado mantiene un soporte cercano entre S/3,3400 y S/ 3,3420.