Precio del dólar bajó levemente respecto al cierre previo de S/3,34. (Foto: Agencia Andina)
Precio del dólar bajó levemente respecto al cierre previo de S/3,34. (Foto: Agencia Andina)
Por Redacción EC

El precio del dólar inició la sesión en S/3,345, ligeramente por debajo del cierre previo de S/3,3470, en un contexto en el que el dólar global opera prácticamente sin cambios (-0,03%) frente a sus principales pares.

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