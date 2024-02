El director general de Minería del Ministerio de Energía y Minas (Minem), Jorge Soto Yen, adelantó que en el primer trimestre de este año, el Gobierno espera autorizar proyectos mineros valorizados por al menos US$ 3 mil millones.

“Esperamos que en el primer trimestre podamos autorizar, que eso es lo que queremos, cumplir parte de nuestros objetivos, por lo menos con el 60% - 70% de esos US$ 5.000 millones (inversión total de proyectos mineros en evaluación para 2024). O sea, en el primer trimestre esperamos tener los US$ 3.000 millones”, comentó en el marco del Jueves Minero organizado por el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP).

Como se sabe, entre los proyectos que esperan ver la luz durante estos meses son Reposición Antamina, Corani, Reposición Raura, Romina, Ampliación Huancapetí, Reposición Tantahuatay, Chalcobamba Fase I, entre otros.

Asimismo, el funcionario afirmó que durante el resto del año, el Ejecutivo aprobará a otras iniciativas por US$ 2.500 millones. “Para que pueda funcionar esto, tenemos que estar prácticamente interconectados, interrelacionados con el resto de las entidades, si no, no vamos a poder con los objetivos que nos estamos planteando”, apuntó.

En otro momento, Soto manifestó que el Minem tiene una cartera de 70 proyectos en exploración minera valorizados en US$ 521 millones, y los cuales están ubicados en 16 departamentos. Entre ellos destacan La Zanja, Quicay II, Picha, Tambomayo y Soledad.

Finalmente, el director general de Minería señaló que a nivel de producción Perú se mantuvo como el segundo productor de cobre y zinc a nivel global. Además, a nivel de Latinoamérica, se consolidó como el primer productor de zinc y estaño.

En cuanto a reservas, nuestro país ocupó el segundo puesto en reservas de plata y cobre a nivel mundial. A nivel latinoamericano, se ubicó en el primer puesto en reservas de oro, zinc y molibdeno.